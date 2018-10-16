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12:17 16 Ekim 2018
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    Furkan Vakfı'na operasyon, polis

    Torba yasa teklifinden: Delil toplayan muhbire ikramiye, şapkasız polise 3 yevmiye ceza

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Meclis İçişleri Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifi muhbir kapsamını genişletip delil toplamaya yardımcı olanlara da ikramiye verilmesini öngörüyor. Teklifle ayrıca kılık kıyafet kuralları kapsamında, şapka takmayan polise 3 yevmiye ceza verilecek.

    Ağırlaştırılan trafik cezalarıyla gündeme gelen torba yasa teklifi dün Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Teklif; terör, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele suçlarında muhbir kapsamını genişletip ikramiye ödenmesini kolaylaştırırken, polis ve jandarmanın disiplin kurallarını da yeniden düzenliyor.

    Teklif sahipleri AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu dün komisyonda sunum yaptı. Mustafa Yel, Genel Kolluk Disiplin Yasası'nda değişiklikler yapıldığını vurguladı.

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf : DHA
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    Yel, özetle şunları söyledi:

    DİSİPLİN CEZALARI AĞIRLAŞTIRILDI

    — Şapkasız göreve çıkan, kılık kıyafetine özen göstermeyen, uyuşturucu maddeyle mücadele etmesi gerekirken yasal olmayan müşterek bahis oynayan, fuhuşa karışan veya bilerek bu kişilerle irtibatlı olan personele yönelik disiplin cezaları ağırlaştırılmıştır. Suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da ödül verilmesi imkânı getirilmektedir. Mevcutta el koyma ikramiyesine ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılanlar ödüllendirilmektedir. Düzenlemeyle bunlarla birlikte yapılan soruşturma, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idari çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanların da ikramiye alabilmeleri getirilmektedir."

    Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre teklifle, örgütlü düzeyde sokakta uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasında muhbirlere, bireysel sokak ticaretinde ise el koyma işlemini yapan güvenlik personeline ikramiye ödenecek.

    Alman polisi
    © AFP 2018 / Michaela Rehle
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    Teklif yasalaştığında, 49 yaşını dolduran 1520 güvenlik korucusu da emekliye ayrılacak ve yerlerine 30 yaşın altındaki başka aile bireyleri kadroya girecek. Teklifle ayrıca Türkiye ile ticaret yapan, özellikle taşınmaz satın almak isteyen yabancıların bürokratik işlemleri kolaylaştırılacak. Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılar, ülkeye girmeden e-devlet üzerinden yabancı kimlik numarası alabilecekler ve tapu işlemlerini yapabilecekler.

    ŞAPKASIZ ÇIKMAK 3 YEVMİYE

    Teklife göre, kılık kıyafetle ilgili kurallara uymayan, şapkasız göreve çıkan polis ve jandarma görevlilerine üç güne kadar aylıktan kesme cezası verilecek. Görevdeyken ilgisiz işlerle uğraşan görevlilere de bu ceza uygulanacak. Kolluk görevlilerinin meslektaşlarını tehdit etmesi, 10 aya kadar kısa süreli kademe durdurma cezası kapsamına alındı.

    Görev sırasında ‘uyuklama'ya ise 24 aya kadar kademe durdurma cezası verilecek. Yasanın mevcut halinde sadece ‘uyuma' eylemi bulunurken, ‘uyuklamak' da mevzuata girecek. Bahis oynayan güvenlik görevlilerine en az 20 ay uzun süreli kademe durdurma cezası öngörülürken, ‘fuhuşa teşvik, kolaylaştırma veya aracılık' suçunun cezası meslekten çıkarma olarak ağırlaştırıldı. Polis ve jandarmanın ‘silahla yaralanmaya kasten sebebiyet vermesi' durumunda, zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilecek.

     

    Etiketler:
    yevmiye, şapka, polis, İkramiye, muhbir, teklif, Torba yasa, AK Parti, Atay Uslu, Mustafa Yel, Türkiye
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