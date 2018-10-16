DİSK-AR: İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı

DİSK-AR’ın açıkladığı işsizlik raporuna göre, 1 milyon 30 bin üniversite mezunu işsiz durumda ve her yüz gençten 28'i ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

İşsizlik oranı ekonomik aktivitede yavaşlamaya paralel üçüncü çeyreğin ilk verisi olan haziran, temmuz, ağustos aylarını kapsayan temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan artışla yüzde 10.8 oldu. Bu dönem işsizlik, TÜİK'e göre geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye yükseldi. Ancak DİSK-AR işsizlik raporuna göre ise de kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 558 bin kişi arttı.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre işsizlik oranı bir önceki dönem olan haziranda yüzde 10.2, geçen yılın aynı döneminde de 10.7 olmuştu. Ancak, Yeni Ekonomi Programı ve piyasanın genel koşullarına bakıldığında işsizliğin, verilere yansıdığından daha hızlı bir şekilde artacağı görülüyor. Zaten İşkur ve SGK verileri de bu görüşü doğruluyor. Nitekim DİSKAR işsizlik raporunda kayıtlı işsiz sayısının son bir yılda 558 bin kişi arttığı görülüyor.

Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) yılsonu tahmini işsizlik oranının hazirandaki yüzde 10.2'den sert yükselişle birkaç ayda yüzde 12'nin üzerine çıkması ve yüz binlerce kişinin işsiz kalması öngörülüyor.

© AA / İsmail Hakkı Demir İTHİB'den işsizlik parasıyla işsizliğe çözüm önerisi

Liradaki değer kaybı ve ekonomide üçüncü çeyrekten itibaren en az altı ay sürmesi beklenen yavaşlama hatta daralmayla yüz binlerce kişinin ne yazık ki işini kaybedeceği tahmin ediliyor. YEP hedeflerine göre haziranda yüzde 10.2 olan işsizliğin 2018'de ortalama yüzde 11.3'e çıkması bekleniyor. Ancak bugünkü veriler işsizliğin yılın ikinci yarısında ortalama yüzde 12.4 olacağını gösteriyor.

Ekonomik faaliyet azaldıkça işsizlik de artıyor. Aylık istihdama bakıldığında ciddi bir azalma görülüyor. Sanayide 34 bin, inşaatta da 52 bin kişilik azalma söz konusu.

‘GERÇEK RAKAM 6.3 MİLYON'

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert IMF raporunda Türkiye'ye dair enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in 15 Ekim 2018 günü açıkladığı Temmuz 2018 dönemi İşgücü İstatistikleri ile İşkur tarafından açıklanan Eylül 2018 dönemi verilerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Temmuz 2018 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdi. Buna göre:

— Krizin etkileri Temmuz 2018 dönemi TÜİK işgücü istatistiklerine henüz tam olarak yansımasa da İşkur ve SGK verileri işsizlikte krizin etkisiyle büyük patlama yaşandığını gösteriyor.

— İşkur verileri işsizlikte büyük patlama yaşandığını gösteriyor. Eylül 2017 döneminde 2 milyon 575 bin olan kayıtlı işsiz sayısı Eylül 2018'de 558 bin artarak 3 milyon 133 bine ulaştı. Ağustos 2018'de 2 milyon 752 olan kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 381 bin artmış oldu.

— SGK verilerine göre Temmuz 2018'de bir önceki aya göre aktif sigortalı sayısı 270 bin azaldı.

— TÜİK verilerine dayanarak hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18.2 olarak hesaplandı.

— Kadın işsizliği yüzde 14.3, genç kadın işsizlik oranı da yüzde 25.6 olarak gerçekleşti.

— 1 milyon 30 bin üniversite mezunu işsiz durumda.

— Her yüz gençten 28'i ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

İşsizlikteki artış eğilimini İşkur verileri daha güncel biçimde ortaya koyuyor. Eylül 2017 döneminde 2 milyon 575 bin olan kayıtlı işsiz sayısı Eylül 2018'de 558 bin artarak 3 milyon 133 bine ulaştı. Ağustos 2018'de 2 milyon 752 olan kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 381 bin artmış oldu.