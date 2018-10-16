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11:36 16 Ekim 2018
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den Brunson tepkisi: Halbuki 'Ver papazı, al papazı' demiştik, sözümüz sözdü, sitemliyiz

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bahçeli, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'e atıfla "Halbuki ver 'Papazı al papazı' demiştik. Sözümüz sözdü, irademiz senetti" dedi.

    Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

    Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösteren Bahçeli, "Halbuki ver 'Papazı al papazı' demiştik. Sözümüz sözdü, irademiz senetti" dedi. 

    Meral Akşener
    © AA / Gökhan Balcı
    Akşener'den Erdoğan'a Brunson tepkisi: Yargımızın başına çuvalı bizzat sen geçirdin
    "Türkiye'nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulamaz, itibar edilemez" görüşünü dile getiren Bahçeli, "Sitemliyiz" ifadesini kullandı.

    'ATATÜRK YAŞASAYDI CHP YÖNETİCİLERİNİ EVLATLIKTAN REDDEDERDİ'

    Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelen ve Hazine'ye devredileceği konuşulan CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili olarak da konuştu.

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Direnme hakkımızı kullanırız" ifadesini hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

    — Bu alçak ifade karşısında sormak lazım ki, eşkıya kimdir, direnme hakkı nedir? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Siz kim, Atatürk kim? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır. İş Bankası hissesi Hazine'ye devredilmelidir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir.

    — Atatürk yaşasaydı CHP yöneticilerini evlatlıktan reddederdi. Mirasını bırakmazdı. MHP, CHP'nin İş Bankası hisseleri için kanuni düzenleme yapılırsa desteğini verecektir. Tavsiyemiz, üzerine çöreklendiği hisselerin devredilmesinden korkmamasıdır

    'O PAPAZI İSTİYORUZ, VERMELERİNİ BEKLİYORUZ'

    Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesi havadan görüntülendi
    © AA / STR
    ABD basını: Pensilvanya polisi, Gülen'in evinde araştırma yapıyor
    - Türkiye'den bir evanjelist bir papaz gelip geçmiştir. Türkiye ile ABD ilişkilerini zehirlemiştir. Papaz iki ülkenin diyaloglarını tıkadı. Türkiye ile ABD tarihin en kötü ilişki durumuna çakıldı. Trump papazı hasretle kucaklamış, sanki Vietnam'dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Papaz gitti kavga bitti, seviyesiz Trump'ın yerini sempatik Trump aldı. Trump'ın Türkiye hisleri birden bire değişmiştir. Böyle devlet adamı olunmaz.

    — Bizi adam yerine koymayanı biz insan bile göremeyiz. Türkiye'nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Trump'ın derdi nedir? Türkiye, ABD'nin sömürgesi değildir. Türkiye, ABD'nin eyaleti değildir. Trump Türkiye'yi çadır devletiyle bir tutma ayıbından uzaklaşsın. Trump Türkiye'yi hafife almasın. Bu işin şakası yok. Bu konunun ederi yoktur.

    — Papazın serbest kalması pek çok soru işaretine neden olmuştur. Gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, savcının değişmesi tanıkların ifade değiştirmesiyle serbest kalması bağımsız hukuka ne kadar uygundur? Papaz davasında ifade değiştiren gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar ifadelerini nasıl değiştirmişlerdir?

    — Gizli tanık fitne tohumudur. Türk hukukunu gizli tanıktan kurtarmak boynumuzun borcudur. Ver papazı al papazı demiştik. Pensilvanya'daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Hakan Atilla'nın iadesi ne zaman olacak? Meselemiz Türkiye'nin saygınlığıdır. O papazı istiyoruz, vermelerini bekliyoruz. Bakalım dövizin akıbeti ne olacak? Enflasyon eski seviyesine çekilecek mi? Bunların takipçisi olacağız.

    'CEMAL KAŞIKÇI OLAYI AYDINLATILMALI'

    — Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın belirsizliği sürmektedir. Zannederseniz Kaşıkçı buharlaşıp uçmuş, yer yarılmış içine girmiştir. Adeta insan aklıyla alay ediyorlar. Bizim temennimiz bu olayın aydınlatılmasıdır. Hiç kimse kaçak güreşmemelidir.

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    CNN: Suudiler, Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor
    - Siyasetin kaynağı insandır. İnsanın mutluluğu, günümüz siyasetinin odağı olmuştur. 24 Haziran seçimlerine damga vuran Cumhur İttifakının yerel seçimlere istikamet çizmesidir. Oy oranlarıyla yaklaşmıyoruz, aklımızda hep Türkiye vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine taarruz planı yapan zillet ittifakının rejim krizi çıkarma niyetlerinin önüne geçmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini belirleyeceksek, milli ve ahlaki değerde çalışmamız kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Türkiye'nin bekasını riske atamayız. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açamayız.

    CHP'YE İŞ BANKASI TEPKİSİ

    — CHP, İş Bankası hissesi gündeme gelince çılgına döndü. CHP'nin genel başkan yardımcısı diyor ki, CHP olarak her türlü direnme hakkını kullanırız. Bu alçak ifade karşısında sormak lazım ki, eşkıya kimdir, direnme hakkı nedir? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Siz kim, Atatürk kim? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır. İş Bankası hissesi Hazine'ye devredilmelidir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir. MHP, CHP'nin İş Bankası hisseleri için kanuni düzenleme yapılırsa desteğini verecektir. Tavsiyemiz, üzerine çöreklendiği hisselerin devredilmesinden korkmamasıdır.

     

     

    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Andrew Brunson, Devlet Bahçeli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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