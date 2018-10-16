Suudi Konsolosluğu'nda yeni bir inceleme daha yapılması bekleniyor

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda dün gece gerçekleşen ve 9 saat süren aramaların bugün de devam edeceği bildirildi.
Bu sabah itibarıyla bittiği duyurulan arama ve inceleme çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
BUGÜN DE DEVAM EDECEK
Buna göre ekipler çalışmalarını bugün de devam ettirecek. Arama İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve soruşturma savcısı İsmet Bozkurt nezaretinde gerçekleştirilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 Emniyet Müdür Yardımcısı, Olay Yeri Şube Müdürü, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de aramaya iştirak edecek.
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