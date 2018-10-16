Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken emeklilikle, "Emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş olarak üç ayrı hususa bakılması gerekiyor. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır" dedi.
Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:
"1999'da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa yakılanlar kampanyasının özünde bu vardır. Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992'de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020'de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir."
#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/5PQLon6ULL— AA Canlı (@AACanli) 16 октября 2018 г.
'TEKLİFİN ÜLKEMİZE YILLIK İLAVE MALİYETİ 26 MİLYAR LİRA'
Erdoğan, "Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Sosyal güvelik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'
— Hâlâ bürokrasinin hantallığından, imza atma çekincelerinden kaynaklanan şikayetler işitiyorum. Bize koltuğu için endişe duyan değil, sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Her kim ki sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçmişse bizim gözümüzde o kişi zaten ekibimizin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikayetler duyduğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.
— Türkiye'nin en çok icraata projeye ihtiyacı olan dönemde kimsenin kaprisleriyle kariyer hesaplarıyla vakit kaybedemeyiz. Bakan arkadaşlardan ricam, hâlâ yapmamışlarsa yetki devirlerini süratle tamamlayıp çarkların ilerleyişini sağlamalarıdır. Milletimiz bu tür sıkıntıları aşalım daha etkili icraat yapalım diye oy verdi.
BRUNSON AÇIKLAMASI: ADALET SİSTEMİ KARARINI VERDİ
— Terörle mücadele konusu da aynı şekilde devam ediyor. Münbiç'te takvim 90 gündü. Ne yazık ki çalışmadı. Çalışmazsa biz orada da göbeğimizi kesmeyi biliriz. Fırat'ın doğusunda gereken adımlar atılacak. Bu YPG/PYD daha doğrusu PKK'ya karşı gerekenleri en üst düzeyde yapacağız. Bütün bunlar salt ülkemizin huzuru için değil. O ülkede yaşayan garip gureba insanların da huzuru önemli.
CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ: ONLARIN DİRENMESİ NETİCE VERMEZ
Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrine yönelik CHP kanadından gelen açıklamalarla ilgili, "Onların direnmesi netice vermez. Olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani (CHP'nin) ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok" dedi.
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