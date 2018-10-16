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13:16 16 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yaptığı açıklamada, "Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için bir dernek dahi kurulan bir dernek dahi var. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken emeklilikle, "Emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş olarak üç ayrı hususa bakılması gerekiyor. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır" dedi.

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    'Ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar BES’ten çıkılamayacak'
    Erdoğan, konuyla ilgili hazırlanan yasa tekliflerini işaret ederek, konunun siyasi ranta dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

    Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

    "1999'da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa yakılanlar kampanyasının özünde bu vardır. Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992'de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020'de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir."

    'TEKLİFİN ÜLKEMİZE YILLIK İLAVE MALİYETİ 26 MİLYAR LİRA'

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
    İYİ Parti'den emeklilik yaş sınırının değiştirilmesi teklifi
    "​Emeklilik sistemimiz içler acısı" diyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren, 6.3 milyon kişi bulunuyor. Bunlardan, 1.3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum" ifadesini kullandı.

    Erdoğan, "Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Sosyal güvelik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım" diye konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
    'Erdoğan'ın asıl hedefi yerel yönetimlerdeki değişim'
    - Mart 2019'da mahalli idari seçimlerinde de yeni bir hizmet döneminin kapılarını aralayacağız. Biz işbaşına gelir gelmez 3 aşamalı program başlattık. 100 günlük icraat programı başlattık. Türkiye 2002-2013 yılları arasındaki hedefleri aşarak yakalamıştır. 2013 yılında itibaren yaşadığımız sınamalar nedeniyle kimi hedeflerimizin gerisine düştük.

    — Hâlâ bürokrasinin hantallığından, imza atma çekincelerinden kaynaklanan şikayetler işitiyorum. Bize koltuğu için endişe duyan değil, sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Her kim ki sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçmişse bizim gözümüzde o kişi zaten ekibimizin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikayetler duyduğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

    — Türkiye'nin en çok icraata projeye ihtiyacı olan dönemde kimsenin kaprisleriyle kariyer hesaplarıyla vakit kaybedemeyiz. Bakan arkadaşlardan ricam, hâlâ yapmamışlarsa yetki devirlerini süratle tamamlayıp çarkların ilerleyişini sağlamalarıdır. Milletimiz bu tür sıkıntıları aşalım daha etkili icraat yapalım diye oy verdi.

    BRUNSON AÇIKLAMASI: ADALET SİSTEMİ KARARINI VERDİ

    Devlet Bahçeli
    © AA / Raşit Aydoğan
    Bahçeli'den Brunson tepkisi: Halbuki 'Ver papazı, al papazı' demiştik, sözümüz sözdü, sitemliyiz
    - Bir rahip Brunson olayı yaşadık. Adalet sistemi kararını verdi ve uygulamaya koydu. Türk yargısı kendine olan güveni boşa çıkarmadı.

    — Terörle mücadele konusu da aynı şekilde devam ediyor. Münbiç'te takvim 90 gündü. Ne yazık ki çalışmadı. Çalışmazsa biz orada da göbeğimizi kesmeyi biliriz. Fırat'ın doğusunda gereken adımlar atılacak. Bu YPG/PYD daha doğrusu PKK'ya karşı gerekenleri en üst düzeyde yapacağız. Bütün bunlar salt ülkemizin huzuru için değil. O ülkede yaşayan garip gureba insanların da huzuru önemli.

    CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ: ONLARIN DİRENMESİ NETİCE VERMEZ

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © AA / Celal Güneş
    CHP'den İş Bankası açıklaması: Bunun sonunda direnme hakkı da var
    Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için yapılan çalışmalara yönelik soruyu, "Amacımız bizler için kanaat oluşturacak bir sonucu ulaşmak" diyerek yanıtladı.

    Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrine yönelik CHP kanadından gelen açıklamalarla ilgili, "Onların direnmesi netice vermez. Olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani (CHP'nin) ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok" dedi.

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    Etiketler:
    erken emeklilik, ekonomi, İş Bankası, CHP, AK Parti, Cemal Kaşıkçı, Andrew Brunson, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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