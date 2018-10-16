Denizlili esnaftan 'İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez' afişi

Denizli’de bir esnaf dükkanının camına “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer” yazılı afiş astı.

Denizli Merkezefendi ilçesi Çınar mevkiine yakın bir tostçu, dükkanının camına "İran, Suriye, Afgan müşteri bu işyerine giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer" yazılı afişler astı.

Denizli'de bir tostçu ırkçı afiş astı: İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer https://t.co/gDcP6PiZLA — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) October 15, 2018

​Evrensel'in haberine göre söz konusu fotoğraf, Denizli'de yaşayan bir göçmen sayesinde kamuoyuna yansıdı. İsmi açıklanmayan kişi, 'ırkçılığın ve ırkçı eylemlerin Denizli'de yükselişe geçtiğini' belirterek, Sarayköy, Karşıyaka, Kale ilçesi ve şehir merkezinde de benzer görüntülere rastladığını söyledi.

Geçen cuma da Denizli'nin Kale ilçesinde bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla başlayan tepkiler tüm Suriyeli mültecilerin hedef alındığı saldırı girişimine dönüşmüştü. Valilik 100 mülteciyi ilçe dışına çıkarmıştı.