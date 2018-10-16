Kılıçdaroğlu: Sözde değil özde milliyetçiyiz, kimseye boyun eğmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Türkiye'nin onuruyla ve haysiyetiyle oynayan bu hükümete destek vermeyi sürdürecek misin?" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz birilerinin yaptığı gibi sözde milliyetçi değiliz, milliyetçi bir partiyiz. Bizim 6 okumuzdan birin milliyetçiliktir, kimseye boyun eğmeyiz" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin, ''Gizli tanık rezaleti yaşadık. Papaz gitti neredeyse utanmasalar devlet töreni yapacaklar. Hani vermem diyordun ne oldu da verdin? Erdoğan'a soruyorum ne müzakeresi yaptınız?'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

— Bir yarayı saracağız, kimsenin burnu kanamadan, bunun yapılması Suriye için de Türkiye için de Avrupa barışı için de çok önemlidir. Suriyelileri memleketlerine gönderecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

— Sağlıkta şiddet giderek artıyor. 83 yıllık cumhuriyette 1 hekim şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak 16 yılda şiddet nedeniyde hayatını kaybeden hekim syaısı 16. Şiddet vakası ise 23012-2018 arası 6 bin 385.

— Tüm partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. Sağlıkta şiddete son vermek için el birliği yapalım.

— Bir belge önüme gelince onu hemen imzalamam. Sonuna kadar bakarım. Belki sahtedir. Benim huyum, ahlakım, inancım, topluma saygım böyle. Bir tane belge olsa gene neyse. Bakın, Gazi Üniversitesi örneği vermiştim, belgelerini göstermiştim. Ordu Devlet Hastanesi. Belgesi burada. 'Aciliyet gerektiren kalp damar ameliyatlarını yapmayın' diyor. Şimdi ben sormak sitiyorum kim yalan söylüyor? Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma sormak istiyorum, kim yalan söylüyor? O zaman bu belgenin altına imza atanları görevden alın. Erdoğan'a yalan söylemek yakışıyor ama o makama yakışmıyor. Çünkü Erdoğan için yalan söylemek kahvaltı yapmak gibi bir şey.

— Devletin nasıl yönetildiğine ve hale sokulduğuna bakın. Papaz ajan dediler, terör örgütleriyle bağlantılı dediler. Bunu neye dayanarak söylüyorlar; Dua kod adlı bir gizli tanığın ifadesi üzerine. Eğer devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayamıyorsa, baskıcı bir devlete dönüşür. O zaman devlet hukuk devleti olmaktan çıkar, organize suç örgütü olur. Devleti yönetenler yanlış olmadığı sürece başkasının işine karışmamalıdır.

— Erdoğan, 11 Ocak'ta diyor ki, "Bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsın." Brunson şu an nerede? 11 Ağustos'ta "Tehdit ediyor yarın saat 18:00'e kadar göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye!" Ee ne oldu? Brunson'ı gönderdin. Senin sayende oldu bunlar. Polis Akademisi'nde "Sizde de bir var bizde de bir papaz var ver papazı al papazı diyorum ‘orayı karıştırma' diyorlar" Bizdeki gitti neyle? Özel uçakla gitti. Utanmasalar devlet töreniyle göndereceklerdi. Ne oldu da verdin? Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuru ve şerefiyle nasıl oynarsın?

'FİDYE VERDİN Mİ?'

— Ne müzakeresi yaptınız? Fidye verdin mi? Ya Trump doğruyu söylüyor, sen yalan söylüyorsun. Ya sen doğru söylüyorsun, Trump yalan söylüyor. Ama hep Trump'ın dediği çıktı. Sen Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin iradesini Trump'a teslim ettin. Senin yatacak yerin yok. Yok mahkeme karar vermiş. Geçiniz, geçiniz. Trump kime teşekkür ediyor? Mahkemeye değil sana.

BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

— Bahçeli'ye açık ve net bir çağrıda bulunuyorum: Türkiye'nin onuruyla oynayan bu hükümete ve saraya destek vermeyi sürdürecek misin?

CEMAL KAŞIKÇI TEPKİSİ

— Neden gerekeni yapmıyorsun? Bir gazeteci senin ülkende nasıl öldürülür? Ses kayıtları var deniyor.