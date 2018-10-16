Çavuşoğlu: Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudilerden itiraf yok

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herkesin ortak amacı var. O da Kaşıkçı'ya ne olduğunun ortaya çıkması" dedi.

© REUTERS / Murad Sezer Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili inceleme yapan ekip, konsolosluktan ayrıldı

Herkesin ortak amacının Kaşıkçı'ya ne olduğunun ortaya çıkması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, savcılığın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabileceğini söyledi:

"Bugün itibariyle de başkonsolosluğun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Kaşıkçının akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Ortada bir can var. Soruşturmayı başsavcılık yapacak. Kimleri sorguya alıp ne soracağı başsavcılığın görevi."