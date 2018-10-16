Çavuşoğlu: Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudilerden itiraf yok

Herkesin ortak amacının Kaşıkçı'ya ne olduğunun ortaya çıkması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, savcılığın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabileceğini söyledi:
© REUTERS / Murad Sezer
"Bugün itibariyle de başkonsolosluğun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Kaşıkçının akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Ortada bir can var. Soruşturmayı başsavcılık yapacak. Kimleri sorguya alıp ne soracağı başsavcılığın görevi."
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