Erdoğan'dan af talimatı

Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var" ifadesini kullandı. Erdoğan, MHP'nin af teklifiyle ilgili, "Maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi talimatı verdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz" diye konuştu.

"Bölgesel ve küresel değişimin ayak sesleri, sağırlaşmış kulakların, nasırlaşmış vicdanların dahi duymazdan, görmezden gelemeyeceği kadar güçlenmiştir. Türkiye, Allah'ın izni ve yardımı ile bu süreçten alnının akıyla çıkacaktır" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Amerikan yönetiminin son dönemde ülkemize yönelik tutumları da yine aleni bir adaletsizlik örneğidir. Bu ülke, elini milletimizin kanına bulamış bir terör örgütünün elebaşını ve mensuplarını koruyup kollamakla kalmıyor, aynı zamanda sınırlarımız boyunca bir başka terör örgütünü de palazlandırıyor, güçlendiriyor."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur.

'YARGIDA KAMPLAŞMALARA, HİZİPLEŞMELERE İZİN VERMEYECEĞİZ'

— (FETÖ) Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var.

© AA / Halil Sağırkaya Erdoğan: Üzerinde en çok durulacak hususlardan birisi yargı bağımsızlığı

- Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım.

— Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz.

— Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

— (Af teklifi) Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor.

— Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim.