Konutu aranacak olan Suudi başkonsolos ülkesine döndü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla gündemde olan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Uteybi, ülkesine döndü.
Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın aktardığı habere göre, Uteybi bugün saat 17.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla ülkesine döndü. Uteybi'nin havalimanında VIP çıkışı kullandığı belirtildi.
© AFP 2018 / Yamil LAGE
Başkonsolos, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından konutundan çıkmamıştı.
Başkonsolosun yaşadığı konutunda ve konsolosluk araçlarında bugün akşam saatlerinde arama yapılması bekleniyordu.
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