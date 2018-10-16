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20:09 16 Ekim 2018
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    Gözaltı-tutuklama

    Atatürk büstüne saldıran kişiye asker selamı verdiren polis hakkında soruşturma açıldı

    © AA /
    Türkiye
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    Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan kişiyi gözaltına alan polisler hakkında soruşturma açıldı.

    Süleyman Soylu
    © AA /
    Soylu: Atatürk'e hakaret edip video çeken kişi gözaltında
    Atatürk büstüne küfür eden şahsa büstün önünde asker selamı verdirten polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen saldırgan Yusuf Saba, önceki gün düzenlenen operasyonla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı.

    Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği belirlenince gözaltına alınan öğretmen Murat K.
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    POLİS MEMURU HAKKINDA KASTEN YARALAMA VE HAKARET SUÇLARINDAN İŞLEM YAPILDI

    Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

    Görüntülerde Saba'ya tekme atan polis memuru A.Ş. hakkında da soruşturma başlatıldı.

    Polis memuru A.Ş. hakkında "kasten yaralama ve hakaret" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

    İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, SABA'NIN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli taciz yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır" demişti.

    Yusuf Saba ve görüntüyü çeken H.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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    Etiketler:
    Atatürk'e hakaret, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yusuf Saba, Dilovası, Kocaeli, Türkiye
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