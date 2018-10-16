Atatürk büstüne saldıran kişiye asker selamı verdiren polis hakkında soruşturma açıldı

Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen saldırgan Yusuf Saba, önceki gün düzenlenen operasyonla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı.
Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.
Görüntülerde Saba'ya tekme atan polis memuru A.Ş. hakkında da soruşturma başlatıldı.
Polis memuru A.Ş. hakkında "kasten yaralama ve hakaret" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, SABA'NIN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli taciz yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır" demişti.
Yusuf Saba ve görüntüyü çeken H.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Sosyal medyada infiale yolaçan— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 14, 2018
1-Atatürk ‘e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden
2-Çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi
yapıp,videoyu çekip yayınlayan
kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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