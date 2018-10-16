Atatürk büstüne saldıran kişiye asker selamı verdiren polis hakkında soruşturma açıldı

Atatürk büstüne küfür eden şahsa büstün önünde asker selamı verdirten polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen saldırgan Yusuf Saba, önceki gün düzenlenen operasyonla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı.

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Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

Görüntülerde Saba'ya tekme atan polis memuru A.Ş. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Polis memuru A.Ş. hakkında "kasten yaralama ve hakaret" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, SABA'NIN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli taciz yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır" demişti.