Kulis: Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmak istiyor

2014'te yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş'ın, 2019'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmak istediği ileri sürüldü.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın kulislere dayandırdığı haberine göre, yerel seçim stratejisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği CHP'de, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk adım 24 Ekim'de yapılacak Parti Meclisi toplantısında atılacak. Toplantı sonunda CHP'nin kazanmaya yakın olduğu 100'ün üzerinde ilçe ve beldedeki başkan adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

CHP'nin belediye başkan adaylarıyla ilgili karar merci olan Parti Meclisi 24 Ekim'de toplanacak. Edinilen bilgiye göre, bu toplantıda ismi üzerinde uzlaşılan, herkesin hemfikir olduğu, üzerinde hiçbir tartışma olmayan belediye başkan adaylarının isimleri onaya sunulacak. Aralarında Manisa Alaşehir, Denizli Pamukkale gibi ilçelerin olduğu açıklanacak belediye başkan adaylarının sayısının 100'ün üzerinde olması bekleniyor.

Toplantı sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi düşünülen bazı belediye başkan adaylarının da ilan edilmesi bekleniyor. Kulislere göre Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam edilecek. Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya ilçe belediye başkanlarının da tekrar aday gösterilmesi sürpriz olmayacak.

ÖN SEÇİM ÇOK SINIRLI YERDE YAPILACAK

CHP yönetiminin, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını belirleme çalışması ise devam ediyor. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin çok titiz çalışılması gereken yerler olduğunu söyleyen parti yöneticileri, seçimi kazanabilecek, tabanda karşılığı olan adayları tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çok sayıda partili, belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini talep ediyor. Ancak bu talebin çok sınırlı sayıda yerde hayata geçmesi bekleniyor.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNE ÇIKIYOR

CHP'de İstanbul ve İzmir adaylığı için çok sayıda isim konuşulurken Ankara'da öne çıkan isim 2014 seçimlerinde de CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş oldu. İYİ Parti'nin Ankara adayı olarak da ismi geçen Mansur Yavaş'ın ise iki partinin ortak adayı olmak istediği konuşuluyor.

Bir CHP yöneticisi, "Biz her zaman söylediğimiz gibi tabanın sesini dinleyeceğiz. Genel Başkan'ın ifadesiyle sandık birliği, ittifakından yanayız. Ama aşağıdan böyle bir talep gelirse tabii bu da değerlendirilir. Ama şu anda yok" dedi.