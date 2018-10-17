Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti

‘Beyaz Kartal' ve Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
BAHAETTİN KARAKOÇ KİMDİR?
1930'da o dönem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı olan ve Cela olarak anılan Ekinözü'nde dünyaya gelen Bahaettin Karakoç'un ilk şiiri 1942'de Yurt gazetesinde yayınlandı. 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği tarafından yılın şairi seçilen Karakoç, 1986'da ‘Bir çift beyaz kartal' kitabıyla Türk Yazarlar Birliği'nden ödül aldı. 1993'te Kazakistan'ın Başkenti Almatı'da Türkçe'nin Uluslararası 2'nci Şiir Şöleni'nde Büyük Bay ödülüne layık görüldü. 2014'te Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Bahaettin Karakoç, en son Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Festivali'ne katılarak kitaplarını imzalamıştı.
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