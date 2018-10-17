Sette ölüme savunma: Tatil günü geldi çalıştı

Selin Erdem 1 Mayıs 2012'de mola vermek için çıktığı alanda, sete yemek getirmek için gelen aracın altında kalarak can vermişti. İstanbul 4. İş Mahkemesi'nde BES Prodüksiyon, sürücü İdris Fırat ve yemek şirketi kusurlu bulundu. Yargılama sonunda toplam 60 TL manevi tazminata hükmedildi.
— Kazanın olduğu yer de iş yeri değildir. Yandaki binanın önüdür. Erdem'e mola yeri olarak bu alanın gösterilmesi söz konusu olmamıştır. Dizi çekimi kapalı alanda gerçekleştirilmektedir.
Savunmada olayın trafik kazası olduğu belirtildi. Erdem ailesinin avukatı Berrin Demir ise "Günde 4-5 saat uyku ile çalışmak zorunda bırakılan Erdem'in 1 Mayıs'ta erken saatlerde işyerine sohbete geldiğini iddia etmek gayriciddi bir iddiadır" diyerek Erdem'in ölümünün SGK raporunda iş kazası diye nitelendirildiğini ifade etti.
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