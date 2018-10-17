Rektörden torpil iddiasına yanıt: Adam kendi içinde memurdur, gidip şeyhine hakaret edecek halimiz yok

Şırnak Üniversitesi’nde yapılan Görevde Yükselme Sınavı mülakatlarında kimi adaylar için torpil yapıldığı ileri sürüldü. Rektör Mehmet Emin Erkan, "Adam kendi içinde memurdur, şeyhi vardır. Gidip şeyhine hakaret edecek halimiz yok" dedi.

Şırnak Üniversitesi'ndeki idari personellerin bir üst göreve terfi etmesi amacıyla, 29 Nisan 2018 tarihinde, imzalanan protokol gereği Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Görevde Yükselme Sınavı düzenlendi.

Sınav sonucunda; şef kadrosuna geçmek için sınava giren 31 kişiden 25'i, memur kadrosuna geçmek için sınava giren 5 kişiden 2'si, sözlü sınava (mülakat) girmeye hak kazandılar. 6 Haziran 2018'deki sözlü sınav, Genel Sekreter İbrahim Baz başkanlığında, Personel Daire Başkanı Osman Köse'nin de bulunduğu beş kişilik komisyon tarafından düzenlendi.

Mülakatta, yazılı sınavda ilk 10'a giren ve şef olmayı bekleyen personelden dördü, mülakatta aldığı düşük puanlar nedeniyle elendi. Oldukça geri sırada bulunan kimi isimler ise yüksek mülakat puanlarıyla şef pozisyonuna terfi ettirildi.

'UYUMSUZLAR ELENSİN'

Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, üniversitedeki kadrolaşma iddialarına ilişkin olarak Aydınlık'a konuştu. "Eski Genel Sekreterimiz, İdari İşler Başkanımız, Rektör (Mehmet Emin Nas)'ün kardeşiydi. Ben de istesem akrabalarımı getiririm. Bir tane amcaoğlum vardı burada, dedim şimdi yükselirse, kendi hakkıyla da yükselse, yine gazetelere düşecek. Bu sebepten amcaoğlumu gönderdim" diyen Rektör Erkan, mülakat iddialarına ilişkin de şunları anlattı:

— Mülakata gelenlerden biri geldi, ağladı. Sordum, mülakattaki dört sorunun dördünü de bilememiş. Yazılı sınavın yüzde 70 etkisi var. Ayrıca sınav görüntülerinin hepsi bizde kayıtlıdır. Ben bu yükselme sınavını yapmayabilirdim. Kimse yapmıyor biz yapıyoruz. Bu sınav o kadar başımı ağrıttı ki, bir daha yükseltme sınavı yapmayacağım. Asistan alırken benim temel prensibim şudur; geldiği yere fitne fesat sokmayacak. Herkes uyumlu çalışırken bir tanesi geliyor, ‘Ben çalışmam' diyor. Ben de çalıştırmam. Ekibime öyle adam istemem. Bu yüzden sözlü sınavlar var. Uyumsuz insanlar elensin diye.

'KAFATAŞÇI BİRİ GELSE 200 SORUŞTURMA AÇAR'

Rektör Mehmet Emin Erkan, üniversitedeki tarikat/cemaat yapılanması iddialarına ilişkin şunları söyledi:

— Emniyet herkesi fişlemiş zaten, emniyette bütün bilgiler var, bize sormanıza gerek yok. Hatta siyasi fikirlere kadar… Hepsi soruşturma için bana geldi. Ben hepsini de tutuyorum. Normalde kafatasçı birisi gelse, hepsini altüst edecek. Üniversiteyi yerinden oynatacak yani. 200 kişiye soruşturma açacak. Kimin, hangi eğilimde olduğu belli. Adam kendi içinde memurdur, şeyhi vardır, ne yapacaksın şimdi gidip şeyhine hakaret edecek halimiz yok, ona karışamıyoruz. Benim için bunların önemi yok. Ben çalışan adam istiyorum. Hatta CHP'li Rektör Yardımcısı var diye beni şikayet etmişler. CHP'li, MHP'li, Saadet Partili… Ben buna bakmam. İşini düzgün yapan adam istiyorum. Burada her dünya görüşünden insan var. Her personel görevini dört dörtlük yapmak zorunda.