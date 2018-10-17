Brunson'ın avukatı karara itiraz etti

Türkiye'de 3 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan ve ardından serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkili hakkındaki karara itiraz etti. Avukat Halavurt, Brunson'ın beraatını talep etti.

Türkiye'de yaklaşık bir buçuk yıl cezaevinde, ardından da iki buçuk ay kadar ev hapsinde kalmasının ardından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, mahkeme kararına itirazda bulundu.

© REUTERS / Umit Bektas Brunson, ABD medyasına konuştu: 8 kişilik koğuşta 20 kişi kalıyorduk

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Halavurt, müvekkilinin beraatini talep etti.

İzmir'deki mahkeme geçen hafta, Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, ayrıca ev hapsi ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmetmişti. Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmış ve ardından ABD'ye dönmüştü.

ABD'ye döndükten sonra papaz Brunson ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması karşılığında ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Ankara ile 'hiçbir anlaşma yapmadıklarını' söylemişti. Trump,"Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye'ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim" diye konuşmuştu.