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10:41 17 Ekim 2018
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    Süleyman Soylu

    Soylu: Suudi başkonsolosun rezidansının aranmasında mutabakat bekliyoruz

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Soylu, Suudi gazeteci Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansının aranması için bir mutabakat beklediklerini söyledi. Soylu, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı" dedi.

    İçişleri Bakanı Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

    Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    — "(Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil.

    — Uluslararası anlaşmalara göre konsolosluklar büyükelçilikler başka bir ülkenin toprağı. Çok bunun benzerleri de yaşanmış değil.

    — Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı.

    — Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.

    — (Başkonsolosun rezidansında arama) Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Bu izin daha önce verilmiş olsaydı belki tartışmalar hiç oluşmayacaktı. Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir.

    — Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı aynı zamanda.

    — (Kaşıkçı olayıyla ilgili ses kayıtları bulunduğu iddiası) Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. Kendimi Amerika'ya karşı zaten zor tutuyorum.

    — Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. Bir soruşturmanın sonucunda gerek savcılık gerekse kolluk kuvvetleri bu konudaki araştırmanın sonucunu titizlikle ortaya koyarlar ve bütün dünyaya burada neyin olduğunu, ulaşabildilerse hangi delillere ulaştıklarını ortaya koyarlar. Bunun ötesinde bu meselede çok fazla söz tüketmek kanaatimce israftır.

    — Kanaatelerim var, bunları söyleyebilme kabiliyetine sahip değilim. Kanaatelerim kuvvetli ama bu, yargılamanın işidir.

    — (ABD'nin Kaşıkçı olayını 'Suud'un hamisi' olarak sahiplendiği iddiası) Beyan farklılıklarından aslında böyle bir çizgiye de girilemeyeceği apaçık ortadadır. Üç gün önce başka, üç gün sonra başka bir şey. Dünya kamuoyuna söyleyebileceğim en diri cümle şudur; herkes soruşturmanın sonucunu beklesin.

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı, Süleyman Soylu, Suudi Arabistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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