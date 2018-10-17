Brunson davasında savcı, mahkeme kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu

© AP Photo / Jacquelyn Martin Brunson'ın avukatı karara itiraz etti

Terör örgütlerine yardım ve casusluk suçlamalarıyla 35 yıl hapis talebiyle yargılanması ve sonrasındaki tutukluluğu ABD ile Türkiye arasında siyasi krize neden olan Brunson'a 12 Ekim'deki duruşmada üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilmiş, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı da kaldırılmıştı. Pastör aynı gün ülkesine dönmüştü.

Brunson'ın avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf mahkemesi) başvurarak karar itiraz etti. Dava dilekçesinde verilen hapis cezasının ‘usul ve yasaya aykırı olduğu' iddiasında bulunuldu. Müvekkilinin beraat etmesini istediklerini belirten avukat İsmail Cem Halavurt, "Mahkeme henüz gerekçeli kararı yazmadı. Tarafımıza henüz gerekçeli karar ulaşmadı. Karardan sonra 7 gün içinde istinaf hakkımız vardı. Bu hakkımızı kullandık. Gerekçeli istinaf için de ek süre talep ettik" dedi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bakan savcı ise cezayı az bularak kararı istinafta temyize götürdü.