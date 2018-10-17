Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Âlemi' pankartı açtıktan sonra gözaltına alınan ve 1 ay sonra serbest bırakılan öğrencilere açtığı davayı geri çekti.
Pankart nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatılmış, bu kapsamda 4 kişi 11 Temmuz'da tutuklanmıştı. Öğrenciler hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
© AA / Erhan Elaldı
Öğrenciler 10 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
ODTÜ'lüler dün akşam cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti.
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