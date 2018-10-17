Yeni Şafak, Kaşıkçı olayına dair ses kaydının dökümünü yayınladı: Önce parmakları koparıldı, sonra kafası kesildi

Söz konusu haberde, gazeteye cinayet anına ilişkin olarak birden çok ses kaydının ulaştığı belirtildi. Buna göre Kaşıkçı'nın sorgu sırasında önce parmakları koparıldı, ardından kafası kesildi.
Kayıtlara göre ayrıca, dün Riyad'a dönen başkonsolos Muhammed Uteybi "Benim başımı belaya sokayacaksınız" diyerek infazın binanın dışında yapılmasını istiyor.
Konsolosun aldığı cevap ise "Arabistan'a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus" oluyor.
Cemal kaşıkçı işkenceyle katledildi: Yeni Şafak, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetin kayıtlarına ulaştı. https://t.co/aTuxtmGey6— Yeni Şafak (@yenisafak) October 17, 2018
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