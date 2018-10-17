Çavuşoğlu: Erdoğan, Pompeo'ya 'Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Menbiç için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili, konsolosluk ve araçlarda incelemelerin bugün yapılmasının beklendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

© AA / Raşit Aydoğan Erdoğan - Pompeo görüşmesi sona erdi

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Menbiç için Pompeo'ya, "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerle ilgili, "Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'BAŞKONSOLOSUN ARACINDA VE REZİDANSINDA ARAMA YAPILACAK'

— Pompeo ile Kaşıkçı ve Münbiç konularını konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişi yaptık.

© REUTERS / Osman Orsal Suudi başkonsolos, konutunun aranacağı bildirilince ülkesine döndü

- Pompeo, Trump'ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Suudi tarafı ile görüşmelerini Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattı. Savcılık yoğun bir soruşturma yürütüyor.

— Başkonsolosun rezidansında soruşturma yapılamadı. Ailesinin olduğu iddia edildi. Bu soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice üzerinde net bir bilgi verebiliriz. Gazetede çıkan haberlere göre yorum yapmayız. Bugün konsolosun konutunda arama yapılacak.

— Başkonsolos ülkesine gidebilir, ne zaman gelip gelmeyeceği de benim işim değil. Suudi yetkililer karar verir buna. Başkonsolosun bazı davranışları dalga geçer gibi oldu ve tepki topladı. Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak. Gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar.

— Bizim elimizde de 15 kişinin gelmesiyle ilgili raporlar var ancak bir neticeye vardıktan sonra bir bilgi verebiliriz.

— Cumhurbaşkanımız Münbiç için Pompeo'ya "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdi. Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz.