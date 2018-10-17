İstanbul'da 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla İstanbul'da ani gelişecek olaylara karşı yaklaşık 16 bin polis ve bekçiye, Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından komando eğitimi verildi.

İstanbul'da ani gelişen olaylara müdahale edebilmesi için yaklaşık 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda Eğitim Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği eğitime il genelinde görev yapan amir, polis ve 'gece kartalları' olarak bilinen bekçiler katıldı.

© Fotoğraf : DHA Eğitime katılan polisler, birbirinden zorlu parkurlarda ter döktü.

DHA'nın aktardığı habere göre, eğitime katılan kursiyer polislere tabanca ve uzun namlulu silahlarla 'Operasyonel atış teknikleri', 'Hareketli hedefe atış', 'Tek elle atış', 'Şüpheli kişi ve araç durdurma', ‘Arama ve güvenli müdahale', ‘Bina içi arama', ‘Şahıs ve araç arama teknikleri' ile ‘Yakın alan çatışma eğitimi', ‘Şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbirleri', ‘El yapımı patlayıcılara karşı harekat tarzı', ‘Pusudan kurtulma', ‘Ani gelişen olaylara karşı harekat tarzı', ‘Terörizme karşı önemli tesislerin korunması' gibi pek çok eğitim verildi.