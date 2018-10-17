AP Türkiye Raportörü Piri'den Demirtaş ailesine ziyaret

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP'nin tutuklu önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti. Piri, "Demirtaş'ın serbest kalması için girişimlerde bulunacağız" dedi.

2018 Türkiye raporunun hazırlanması kapsamında Türkiye'de siyasi çevrelere ziyarette bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri başkanlığındaki heyet, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti.

Warm welcome by @Basak__Demirtas at her house in #Diyarbakir. Good mtg w/ family and lawyers who are awaiting an urgent decision by ECtHR. The European Parliament will continue to call for release of @hdpdemirtas! pic.twitter.com/3ULZgraza2 — Kati Piri (@KatiPiri) 17 октября 2018 г.

​Piri, Başak Demirtaş ve Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman tarafından karşılandı. Demirtaş'ın cezaevinde çizdiği at resminin basılı olduğu tişörtleri giyen Piri ve Başak Demirtaş, ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kati Piri, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'ın evinde sıcak ve samimi bir karşılama. Aile ve avukatların bir arada bulunduğu çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Avrupa Parlamentosu, AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılması için acil olarak karar vermesi yönünde girişimlerde bulunacağız" mesajı verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre Piri'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istediği ancak bu talebine yanıt verilmediği belirtildi.