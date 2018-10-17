Kaşıkçı soruşturması: Suudi heyeti inceleme için konsolosluk konutunda

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkili, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta geldi. Konutta bugün inceleme yapılması bekleniyor.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna geldi.

© REUTERS / Osman Orsal Suudi başkonsolos, konutunun aranacağı bildirilince ülkesine döndü

Türkiye'den dün ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin Levent'teki konutuna 4 sivil ve bir resmi araç giriş yaptı.

Araçlarda, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililerin bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Türk heyetin de inceleme ve arama için konuta gelmesi bekleniyor.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.