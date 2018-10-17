Brunson'ın İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan ABD'li papaz Andrew Brunson ülkesine dönerken, İzmir Alsancak'ta görev yaptığı kilise binası 270 bin dolara satılarak el değiştirdi.

İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nin binası, kilise derneğine mensup kişiler tarafından satın alındı.

© REUTERS / Umit Bektas Brunson, ABD medyasına konuştu: 8 kişilik koğuşta 20 kişi kalıyorduk

Uzun yıllardır kiralık olarak kullanılan kilise binasını, kilise cemaatine yakın olan Elif Doğan ve Semra Çetin'in aldığı belirtildi. Doğan ve Çetin'in yaklaşık bir yıldır binayı satın alma girişiminde bulunduğu ve satış işleminin Brunson'ın son duruşmasından önce gerçekleştiği kaydedildi.

Eski Diriliş Kilisesi Derneği Başkanı Handan Yılmaz tarafından kilise amacıyla yıllar önce kiralanan binanın 270 bin dolara satın alındığı öğrenilirken, anlaşmanın dolar üzerinden, ödemenin ise Türk Lirası ile yapıldığı ifade edildi. Binanın kilise olarak kullanılmasına devam edileceği belirtildi.

Brunson geçen hafta 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan hapis cezası almış, yattığı süre de göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı.