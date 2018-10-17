Antalya Valisi Karaloğlu: Bundan sonra kahvaltılar evde yapılacak, sigara öğlen molasında içilecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, resmi kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasını yasakladı: "Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Personel öğle saatlerindeki molada sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız."

Antalya Valisi Karaloğlu, resmi kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki gösterdi.

Karaloğlu, "Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur" diye konuştu.

"Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım" diyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İkinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız. Çirkin görüntü oluşturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek."

Bütün dairelerin kendilerine çeki düzen vermesini isteyen Karaloğlu, vali yardımcıları ve kaymakamların daire ziyaretlerinde öncelikli olarak bu konulara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.