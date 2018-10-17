İYİ Partili Türkkan: Böyle giderse insanımız kendi topraklarında azınlık konumuna düşecek

'TÜRKİYE TEHDİT ALTINDA'
Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bugün Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu büyük bir tehdit altında bulunduğunu ifade etti.
'SURİYELİLERİN SAYISI 2040'DA 7.5 MİLYONA ÇIKABİLİR'
Türkiye'de resmi kayıtlara göre 3.6 milyon, gayriresmi rakamlara göre 4 milyon Suriyelinin yaşadığını ifade eden Türkkan, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda izlediği yanlış politika devam ederse bu rakamın 2040 yılında 7.5 milyona çıkacağı tahmin ediliyor." dedi.
'2023 YILINDA HER 13 KİŞİDEN BİRİ SURİYELİ OLACAK'
— Böyle giderse Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis'te Türk nüfus azınlıkta kalacak. Mersin ve Adana'da ise nüfus dengesi tamamen değişecek, kendi insanımız kendi topraklarında azınlık konumuna düşecek. Durum aslında bu kadar içler acısı. Böyle bir nüfus yapısıyla, bu demografik yapıyla Türkiye'nin birliğini ve milli devlet yapısını sürdürmemiz mümkün değil.
'35 MİLYAR DOLARA NELER YAPILABİLİRDİ?'
— Bugüne kadar Suriyeliler için ülkemizin harcadığı para resmi açıklamalara göre 35 milyar dolar. Çin'den mal almak için 3.6 milyar dolar kredi alınca davul zurna çalıyorsunuz, Suriyeli sığınmacılara 36 milyar dolar harcıyorsunuz. Bu parayı ülkemizin, kendi insanımızın hayrına olacak işler için harcasaydık neler yapardık biliyor musunuz? Bu 35 milyar dolarla sizin maliyetinizle dört tane Marmaray, bir tane GAP, 400 tane şehir hastanesi, yedi tane boğaz köprüsü, 30 bin adet de 16 derslikli okul inşa ederdik. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da okulların durumunu biliyoruz, görüyoruz.
'SAYIN AKŞENER'İ KURBAN MI VERMEK İSTİYORSUNUZ?'
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu konuda yetkililerden bilgi aldığını belirterek "Merkez Koruma Kurulunun kararıyla 6 korumaya çıkartılmış ve aynı zamanda evinde koruma istememesine rağmen koruma kulübesi evinin korumasını sağlamaktadır" dedi.
Türkkan ise "Bize gelen herhangi bir koruma yok. Sadece iki tane çağrılı sistemde koruma tahsis edildiği bilgisi verildi, şifahen. Çağrılı sistemdeki korumayla genel başkanlar korunmaz, bunu İçişleri yetkilileri iyi bilir." diye konuştu.
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