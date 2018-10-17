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00:06 18 Ekim 2018
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    Engin Özkoç

    'CHP'nin kasasına İş Bankası'ndan girmiş tek kuruş yoktur'

    © Fotoğraf : TBMM
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İş Bankası hisselerine yönelik tartışmalara ilişkin, "CHP'nin kasasına Türkiye İş Bankası'ndan girmiş tek kuruş yoktur'' açıklamasını yaptı.

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    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Özkoç, İş Bankası hisselerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında şöyle konuştu.

    '' Diyorlar ki 'CHP'nin İş Bankasında hisseleri var, neler oluyor biliyoruz onu alacağız', nereye vereceksiniz? Atatürk'ün vasiyeti demiş ki, ‘Türk Dil ve Tarih Kurumuna bu paraları aktaracaksınız, bunu da TBMM'de görev alan kurucu partinin 4 milletvekili takip edecek' demiş. Büyük sıkıntı var. Gündemi değiştirmeye çalışıyor. Öbür taraftan da doymuyor, damadıyla birlikte hazineyi batırdılar para yok. Miras hukuku çok açık. Özel bankada Atatürk'ün hissesi var. Atatürk'te yazılı beyanda bulunarak ilgili kurumlara bildirmiş. CHP'nin kasasına Türkiye İş Bankasından girmiş tek kuruş yoktur. Her vatandaş bunu bilmeli."

    'TÜRKİYE'Yİ FİDYE ALMAYA ÇALIŞAN BİR ÜLKE KONUMUNA DÜŞÜRÜYORSUN'

    Engin Özkoç, rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından gündeme gelen fidye söylentilerine ilişkin şöyle dedi:

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    © AA / Cem Özdel
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    "Türkiye'yi düşürebildiği en sıkıntılı noktaya düşürmüştür. Trump papazı alıp yanına oturtmuş hafifçe öne eğmiş başını görüntü veriyor. ‘Fidye ödemeyeceğiz' diyor. Türkiye'yi fidye almaya çalışan bir ülke konumuna düşürüyorsun. Sen hala niye Atatürk'ün mirasına el uzatıyorsun, işin ne Atatürk'ün mirasıyla? Yazıklar olsun, yazıklar olsun milletin başı önüne eğik".

    'MİLLETİN ÖNÜNE ÇIK, NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAT'

    Engin Özkoç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin de, " ‘Evleneceğim' diyor. Washington'dan ‘sen git Türkiye' den al evraklarını' diyor. Neden oradan alamıyor? Türkiye'yi kirli hesapların kapatıldığı bir ülke konumuna getirdin. Ucuz kabadayılıklarla milleti kaldıracağına milletin önüne çık ne olup bittiğini anlat".

    Etiketler:
    İş Bankası, AK Parti, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı, Rahip Brunson, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Suudi Arabistan, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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