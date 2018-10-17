Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti

İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in yoğun bakımda tekrar kalbi durarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor…
İstanbul’da hastaneye kaldırılan ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Güler'in kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in yoğun bakımda tekrar kalbi durarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor…
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