AK Partili Yılmaz Brüksel'de: AB Türkiye bütçesine değil, Suriyeli mültecilere daha fazla destek vermeli

Yılmaz, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde mutlaka pozitif gündeme ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin iki tarafın da çıkarına olduğunu, daha güvenli, müreffeh ve demokratik bir Avrupa'nın Türkiye'ye fayda sağladığını, daha ilerleyen, büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'nin Avrupa için faydalı olduğunu anlattı.
SURİYELİ SIĞINMACILARA DAHA FAZLA DESTEK ÇAĞRISI
Sığınmacı meseleleri konusunun her görüşmelerinde gündeme geldiğine işaret eden Yılmaz, "Suriye'de, İdlib'de Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatifi paylaşma imkanımız oldu. Bunu herkes gerçekten takdir ediyor. Türkiye çok büyük bir yük taşıdı aslında, insani bir görev yaptı. Biz de burada uluslararası camianın daha fazla destek vermesi gerektiğini, özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye bütçesine değil, Suriyeli mültecilere daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.
'AB, TAAHHÜT ETTİĞİ 3 ARTI 3 MİLYAR EURO YU DAHA HIZLI SAĞLAMALI'
AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 artı 3 milyar euroyu daha hızlı sağlaması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Birinci 3 milyar avro dahi henüz harcanmış değil. Bunları muhataplarımıza hatırlattık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesine değil ama mültecilere doğrudan daha fazla Avrupa'nın ve dünyanın destek vermesi gerektiğini söyledik" diye konuştu.
VİZE KOLAYLIĞI DA GÜNDEME GETİRİLDİ
Yılmaz, vize kolaylığı konusunu da gündeme getirdiklerine işaret ederek Türkiye'nin uzun yıllardır Avrupa'yla ilişkisi olan bir ülke konumunda bulunduğunu ve Türk vatandaşlarının rahat bir şekilde Avrupa'da seyahat edebilmesi gerektiğini ifade etti.
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