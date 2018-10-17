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00:06 18 Ekim 2018
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    Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz

    AK Partili Yılmaz Brüksel'de: AB Türkiye bütçesine değil, Suriyeli mültecilere daha fazla destek vermeli

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AB'nin Türkiye bütçesine değil Suriyeli mültecilere daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladık" dedi.

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    © AA /
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    Yılmaz, iki gün süren Brüksel temaslarının ardından Avrupa Parlamentosunda (AP) AA muhabirine açıklama yaptı. Brüksel'de çok yoğun bir temas trafiğinde bulunduğunu belirten Yılmaz, özellikle Avrupa Parlamentosunda farklı ülkelerden 22 parlamenterle görüştüğünü vurguladı.

    Yılmaz, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde mutlaka pozitif gündeme ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin iki tarafın da çıkarına olduğunu, daha güvenli, müreffeh ve demokratik bir Avrupa'nın Türkiye'ye fayda sağladığını, daha ilerleyen, büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'nin Avrupa için faydalı olduğunu anlattı.

    SURİYELİ SIĞINMACILARA DAHA FAZLA DESTEK ÇAĞRISI

    Sığınmacı meseleleri konusunun her görüşmelerinde gündeme geldiğine işaret eden Yılmaz, "Suriye'de, İdlib'de Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatifi paylaşma imkanımız oldu. Bunu herkes gerçekten takdir ediyor. Türkiye çok büyük bir yük taşıdı aslında, insani bir görev yaptı. Biz de burada uluslararası camianın daha fazla destek vermesi gerektiğini, özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye bütçesine değil, Suriyeli mültecilere daha fazla destek vermesi gerektiğini  vurguladık" ifadelerini kullandı.

    'AB, TAAHHÜT ETTİĞİ 3 ARTI 3 MİLYAR EURO YU DAHA HIZLI SAĞLAMALI'

    AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 artı 3 milyar euroyu daha hızlı sağlaması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Birinci 3 milyar avro dahi henüz harcanmış değil. Bunları muhataplarımıza hatırlattık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesine değil ama mültecilere doğrudan daha fazla Avrupa'nın ve dünyanın destek vermesi gerektiğini söyledik" diye konuştu.

    Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi
    © REUTERS / Stephanie Lecocq
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    Yılmaz, Türkiye'nin ekonomi politikaları konusuna da değindiklerini belirterek "Burada da yine Türkiye'nin giderek bu kurda daha istikrara doğru gittiğini ve belirli bir dengelenme sürecinden sonra sürdürülebilir bir büyüme patikasına devam edeceğini vurguladık. Genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye'nin büyük potansiyellere sahip olduğunu, bunun Türkiye-AB ilişkileri açısından da önemli olduğunu yine ortaya koyma imkanımız oldu" değerlendirmesinde bulundu.

    VİZE KOLAYLIĞI DA GÜNDEME GETİRİLDİ

    Yılmaz, vize kolaylığı konusunu da gündeme getirdiklerine işaret ederek Türkiye'nin uzun yıllardır Avrupa'yla ilişkisi olan bir ülke konumunda bulunduğunu ve Türk vatandaşlarının rahat bir şekilde Avrupa'da seyahat edebilmesi gerektiğini ifade etti.

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    Etiketler:
    Suriyeli sığınmacılar, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB), Cevdet Yılmaz, Brüksel, Türkiye
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