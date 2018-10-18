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01:31 18 Ekim 2018
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Düzce Barosu'nun yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

    Feyzioğlu: İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz

    © AA / Tayyib Hoşbaş
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Hukuk kitabı okuyarak hukukçu olunacağını düşünenler yanılır. Hukuk, merkezine insanı koyan bir meslektir, insanlığını unutandan hukukçu olmaz" dedi.

    Metin Feyzioğlu
    © AA / Güven Yılmaz
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    Feyzioğlu, Düzce Adliyesi karşısında bulunan Düzce Barosu'nun yeni hizmet binasının açılış törenindeki konuşmada, binanın yapımında büyük zorluk çekildiğini anlattı.

    Binayı sadece avukatların kullanmaması gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "Burada sanatsal faaliyetler olmalı. Burada sergiler açılmalı, konserler verilmeli. Küçük tiyatro oyunları oynanmalı, şiir geceleri düzenlenmeli, mesleki faaliyetler yapılmalıdır. Ben hep söylerim, bir hukukçunun, hukukçu olmasını sağlayan okuduğu hukuk kitapları değildir. Hukuk kitabı okumadan zaten hukukçu olunmaz ama hukuk kitabı okuyarak hukukçu olunacağını düşünenler yanılır. Hukuk, merkezine insanı koyan bir meslektir, insanlığını unutandan hukukçu olmaz" diye konuştu.

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    Roma'da düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı'na katıldığını hatırlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti: "Uluslararası Barolar Birliği'nin toplantısından geliyorum, orada genel kurulda da söylediğim şu; 'Benden bugünü kötüleyen, eleştiren bir konuşma yapmamı beklerken, dünü methetmemi istiyorsunuz. Ben dünü, çete oluşumunu, dünün FETÖ oluşumunu size aklayacak tek cümle etmem.' dedim. Hiç kimse bana bunu söyletemez, hiç kimse bana kumpas davalarını, FETÖ çetesinin öldürdüğü, kahrettiği insanların acısını unutturamaz. Ama bu güne ilişkin taleplerimizi, yanlışları kuşkusuz söyleyeceğiz. Söylerken amacımız yapıcı olmak."

    Metin Feyzioğlu, FETÖ ile etkin mücadele ettiklerini belirterek, "Bize hiç kimse FETÖ'nün bu memlekete yaptıklarını unutturamaz, verdiğimiz mücadeleyi de hiç kimse bu millete unutturmaya kalkmasın" dedi.

    'DEVLET İLE HÜKÜMET AYRI ŞEYLERDİR'

    Metin Feyzioğlu
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
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    Türkiye'deki baroların her zaman devletin yanında yer aldığını kaydeden Feyzioğlu, şunları söyledi: "Devlet ile hükümet ayrı şeylerdir. Siyasi iktidara, iktidardaki siyasi partiye oy verir, vermezsiniz. Ama devletin yanında olmak, devleti korumak, devlet çatısını taşımak vatan borcudur. Bu vatan borcunu yerine getirmeyenden ne milliyetçi olur ne sosyal demokrat olur ne muhafazakar olur, hiçbir şey olmaz. Vatandaş da olmaz, bu vatan borcudur. Bugünün tüm sorunlarını Allah'ın izniyle aşacağız. Karamsar tablo çizmenin kimseye faydası yok, gerçekleri görmemenin de faydası yok. Sorun var mıdır, vardı. Sorunları aşma gücümüz var mıdır, sorunları aşma gücümüz vardır."

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    Etiketler:
    Türkiye Barolar Birliği (TBB), Metin Feyzioğlu, Düzce, Türkiye
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