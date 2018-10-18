Tutuklanan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut: İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var

İzmir'de para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ'un ifadesi ortaya çıktı. Altuğ, "Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Bulut Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

Yeni Asır Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre ifadesinde Youtube'a yüklediği videoların izlenme oranları sayesinde para kazandığını anlatan Altuğ, "Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim" dedi.

Bir kap su koy koymuycaksan kendini sokaktakilerin yerine koy pic.twitter.com/IYxY616C2N — gaga bulut (@Gagabulutt) August 8, 2018

​"Ailemin maddi durumu iyi. Babamın Aydın'da restoranı var" bilgisini veren Altuğ, şöyle devam etti:

— İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum. Aslında kız arkadaşım var.