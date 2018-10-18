İlber Ortaylı: Ara Güler olmasa yaşadıklarımızı unutacaktık

© Fotoğraf : DHA Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti

Hürriyet'te yer alan habere göre vefatının ardından Ara Güler'i anlatan Ortaylı, "Olayları takip ve az görülen bir hafızası vardı" ifadesini kullandı.

Hastalıklarından ve yaşından dolayı Güler'in haberinin beklenmeyen bir şey olmadığını söyleyen Tarihçi, "Buna rağmen çok üzücü" dedi.

Güler'in sanatçı duyarlılığına sahip olduğunu belirten Ortaylı, şunları söyledi:

— Türkiye bir tarihçisini kaybetti diyebiliriz. Memleketimizin en enterasan çağında, yani 2. Cihan Savaşı'ndan sonraki modernleşme evresini onun kadar ekrana getiren yok. Zamanın ne olduğunu kavrayan birisiydi. Çok kişi o zamanları kavrayamamıştı. Hepimiz yaşadıklarımızı unutacaktık ama onun sayesinde hatırlıyoruz.

20 gün kadar önce Ara Güler ile görüştüğünü söyleyen Ortaylı, Güler'in kendisinin çalıştığı mahallede oturduğunu söyledi.