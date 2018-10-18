Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili olarak "Başaracak diye ödü kopanlar var" dedi.

Ahmet Hakan, "Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Öyle böyle değil. Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler. Ne dese, ne eylese olmazlandılar. Başarısız olacağına kesin iman ettiler. 'Mümkün değil, yapamaz' diye kestirip attılar. Falan" ifadesini kullandı.

"Ve şimdi görüyorum ki aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne! Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne? Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki, diye ödleri kopuyor" diyen Hakan, şöyle devam etti:

© AA / Mehmet Acar Ahmet Hakan: Berat Albayrak'a bir tavsiyede bulunmak istiyorum

- Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş: “Ha geçti ha geçecek. Ha geçti ha geçecek." Bizimkiler ise şöyle: “Ha düştü ha düşecek.Ha düştü ha düşecek." Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek? Ne kaybederiz ki?

ARDA TURAN'A DÖRT ADET ABİ TAVSİYESİ

Ahmet Hakan, son olarak şarkıcı Berkay ile kavgasıyla gündeme gelen futbolcu Arda Turan'a da birtakım tavsiyelerde bulundu.

Bunları 'abi tavsiyesi' olarak adlandıran Hakan, devamında şunları söyledi:

— Tövbe edip dikkatini topla ve sadece kariyerine odaklan.

— Berkay olayını lehine çevirmen imkânsız, boşuna debelenme.

— Bir süre ismini unuttur, bir kıyı kasabasına falan git.

— "10 adımda öfke kontrolü" kursları var, ona yazıl.