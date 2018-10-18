Ahmet Hakan, "Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Öyle böyle değil. Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler. Ne dese, ne eylese olmazlandılar. Başarısız olacağına kesin iman ettiler. 'Mümkün değil, yapamaz' diye kestirip attılar. Falan" ifadesini kullandı.
"Ve şimdi görüyorum ki aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne! Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne? Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki, diye ödleri kopuyor" diyen Hakan, şöyle devam etti:
ARDA TURAN'A DÖRT ADET ABİ TAVSİYESİ
Ahmet Hakan, son olarak şarkıcı Berkay ile kavgasıyla gündeme gelen futbolcu Arda Turan'a da birtakım tavsiyelerde bulundu.
Bunları 'abi tavsiyesi' olarak adlandıran Hakan, devamında şunları söyledi:
— Tövbe edip dikkatini topla ve sadece kariyerine odaklan.
— Berkay olayını lehine çevirmen imkânsız, boşuna debelenme.
— Bir süre ismini unuttur, bir kıyı kasabasına falan git.
— "10 adımda öfke kontrolü" kursları var, ona yazıl.
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