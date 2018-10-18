Polise küfrettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı'dan açıklama

Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında polise hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin olarak köşesinde bir açıklama yapan Altaylı, memura "Eşim çok hasta ve acilen hastaneye yetiştirmem lazım ancak aracımın burada durmasına izin vermemişsiniz. Müsaade ederseniz hemen gideceğiz” dediğini aktardı.

TGRT Haber'de yer alan bir videoda, Altaylı'nın İstanbul'un Şişli ilçesinde bir trafik polisiyle tartıştığı görülüyor. Habertürk yazarının, tartışma sırasında polise küfrettiği de duyuluyor.

İstanbul başsavcılığı, Altaylı hakkında ‘kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından soruşturma başlattı.

Altaylı, şüpheli sıfatıyla karakolda ifade verdi.

© AA / Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Konuya ilişkin olarak bugün köşesinde de bir açıklama yapan Altaylı, eşinin gıda zehirlenmesi yaşadığını ve onu hastaneye götürmeye çalıştığını söyledi.

Polis memurunun evinin önüne araç gelmesine engel olduğunu ifade eden Altaylı, "Kızdım ama niye kızdım?" başlıklı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

— Baygın durumdaki eşimi apartmanın önündeki merdivenlere oturttum. Yakındaki bir dükkanın sahibi ise yanımıza gelerek eşimi tuttu ve ben de izin almak için görevli memurun yanına gittim. "Memur Bey, eşim çok hasta ve acilen hastaneye yetiştirmem lazım ancak aracımın burada durmasına izin vermemişsiniz. Müsaade ederseniz hemen gideceğiz" dedim.

— Aldığım yanıt "Kardeşim burada durmak yasak" oldu. "Bana kardeşim diyemezsiniz. Tahminen babanız yaşındayım. Baygın durumda bir kadından bahsediyorum. Bir dakika izin verseniz ne olur, kadın ölsün mü" dedim.

— "Hastayı hastaneye götürecekseniz ambulans çağırın. Ambulans gelirse durabilir" yanıtını aldım. "Bu trafikte ambulansın buraya gelmesi ne kadar sürer farkında mısın? Ayıp bu yaptığın" dediğimde, "Beni ilgilendirmez. Ambulans çağırın" dedi.

— Ben de kendisine "Üniforma ile polis olunuyor ama üniforma ile insan olunmuyor. Vatandaşa yardım edeceğinize zorluk çıkarıyorsunuz" dedim. Bu arada sinirden elimin ayağımın titrediğini tahmin edebilirsiniz.

— "Eşimin kılına zarar gelirse senden şikayetçi olacağım" diyerek polis üniformasını ego tatmini için kullanan bu kişinin yanından uzaklaşırken, öfkeyle saydırdım. O sırada hemen hastaneyi arayarak bir ambulans istedim.

— Kamu hizmeti yapan bir polis demeye dilimin varmayacağı kişiyi de orada bulunan amirine şikayet ettim. "Bu gençlere insanlık öğretin lütfen" diyerek durumu aktardım.

— Amiri de "Şoförünüz direnince böyle olmuş. Gelsin hemen" dedi. O görevliden de şikayetçi olmamamı rica etti. Daha sonra 40 dakika kadar ambulans bekledik ve en sonunda trafiğin tıkanık olmasından istifade ederek evin önünde zaten durmak zorunda kalan kendi aracıma eşimi koyarak hastaneye götürdüm.