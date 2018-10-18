Kayıt
07:49 18 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce

    Kulis: CHP'de anket yapıldı, taban İstanbul'da İnce'nin aday gösterilmesini istiyor

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak yapılan 'aday' araştırması devam ediyor. Buna göre, İstanbul için CHP üyeleri İnce’yi görmek isterken ikinci sırada Erdoğdu, üçüncü sırada Tekin ismi yer aldı. Ankete İstanbul’da 39 ilçeden 1262 üye katıldı.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP üyelerinin katılımıyla yapılan araştırmada hem "aday tercihinde" hem de "tercih sıralamasında" aday olması istenen isimler arasında 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce birinci sırada yer aldı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce, açıklamasının ardından partiden ayrıldı.
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce, İstanbul adayı olur mu?' sorusunu yanıtladı
    CHP üyeleri İnce'nin ardından en çok CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu aday olarak görmek isterken üçüncü sırada CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geldi.

    CHP 'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik hazırlıklar ve aday belirleme çalışmaları devam ederken, en çok merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusunda yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. Motto Araştırma ve Bulgu Araştırma tarafından yapılan " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP Adaylığı Araştırması" adlı çalışmada, İstanbul'daki CHP üyelerine hangi ismi İstanbul Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri soruldu. Araştırma kapsamında İstanbul CHP üyeleri ilçelere göre üye sayısına göre kotalara ayrılarak telefonla arandı. Araştırma İstanbul'da 39 ilçeden toplam 1262 CHP üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    6 İSİM TEK TEK SORULDU

    Araştırma kapsamında İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi kulislerde konuşulan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin isimleri soruldu.
    Araştırma sonuçlarına göre İstanbul genelinde CHP üyelerinin yüzde 56'sının evet dediği Muharrem İnce birinci sırada gelirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun adaylığına yüzde 47 oranıyla evet denilerek ikinci sırada yer aldı.

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
    © AA / Metin Aktas
    CHP'li Tekin: İstanbul adaylığı için hazırım
    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP üyelerinin yüzde 40'ının aday olarak görmek istediği isim olarak üçüncü sırada geldi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici yüzde 37 oranıyla dördüncü sırayı paylaşırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yüzde 29 oranıyla beşinci sırada CHP üyelerinin aday olarak görmek istediği isim oldu.

    TERCİH SIRALAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    Araştırma kapsamında CHP üyelerinden söz konusu 6 ismi tercih sıralamasına koymaları da istendi. Bu kapsamda Muharrem İnce'nin ismi yüzde 44 oranıyla birinci sırada yer alırken Aykut Erdoğdu yüzde 15 oranıyla ikinci, Gürsel Tekin yüzde 13 oranıyla üçüncü, Akif Hamzaçebi yüzde 10 oranıyla dördüncü, İlhan Kesici'nin yüzde 10 ile beşinci, Canan Kaftancıoğlu yüzde 7 ile altıncı sırada yer aldı.

    YAVAŞ'IN OLASI ADAYLIĞINA İTİRAZ

    Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ismi konuşulan Mansur Yavaş'ın olası adaylığı ise CHP Ankara İl Danışma Kurulu'nda tepki çekti. Yavaş'ın aday olmasıyla CHP'nin Ankara'da dört olan belediye sayısının 2'ye düştüğü görüşü ifade edildi. CHP Genel Merkezi'nde 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve 7 saat süren toplantıda bazı konuşmacılar Yavaş'ın olası adaylığına karşı çıktı.

    CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Necati Yılmaz toplantıda "Mansur Yavaş'ı aday yaptık. Eğer kazansaydık biz kazanmış olacak mıydık? Hayır. Mansur Yavaş kazandığında evvela AKP kaybedecekti. Ama biz kazanmış olmayacaktık demeye gerek yok. Onun eteğinde kazananlar bizim olmadı, çekip gittiler" diye konuştu. CHP Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kendir, Yavaş'ın eğer olacaksa İYİ Parti'den aday olması gerektiğini, CHP'nin kendi değerlerini taşıyan sosyal demokrat bir aday çıkarması gerektiğine işaret etti.

    Kendir, "Ankara Büyükşehir Belediyesini kendi siyasi kadrolarımızla kazanacağımız iddiasındayım. Aslan gibi bir sosyal demokratı, bir CHP'liyi çıkaralım, arkasına düşelim. Bakın nasıl sonuç alıyoruz" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    aday, ittifak, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Mansur Yavaş, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ankara, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları açıklandı
    Karikatür
    Sırbistan Savunma Bakanı, ABD Büyükelçisini boş balkabağına benzetti
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet