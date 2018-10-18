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07:49 18 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan - Mike Pompeo

    'Erdoğan, Pompeo'ya 'Sizin için zorsa Menbiç'te teröristleri biz temizleriz' dedi'

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Yeni Şafak gazetesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında geçen görüşmenin perde arkasında yaşananları aktardı. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın, Suriye'de yaşanan çatışmalı ortamla ilgili olarak Pompeo'ya "Sizin için zorsa teröristleri biz temizleriz" dediği ifade edildi.

    Mike Pompeo
    © AA / Raşit Aydoğan
    Erdoğan ile Pompeo'dan Kaşıkçı görüşmesi
    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere dün Türkiye'ye geldi.

    Pompeo'nun uçağı, saat 09.40'da Esenboğa Havalimanı'na indi. ABD'li Bakan, beraberindeki heyetle havalimanının şeref salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

    Pompeo'nun ziyareti, ABD'li Rahip Andrew Brunson'un tahliye edilerek ülkesine geri dönmesi ardından iki ülke arasında ilk üst düzey temas oldu.

    Esenboğa Havalimanında gerçekleşen kabul, saat 10.10'da başladı. Erdoğan ile Pompeo'nun görüşmesi 35 dakika sürdü. Kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı.

    Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Pompeo, ikili ilişkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

    Yeni Şafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menbiç konusunda Pompeo'ya "Sizin burada zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri temizleriz, hem de kolay temizleriz" mesajını verdiği bildirildi.

     

    Etiketler:
    görüşme, çatışma, temizlik, Beyaz Saray, Cumhurbaşkanlığı, Mike Pompeo, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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