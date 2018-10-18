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09:20 18 Ekim 2018
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    AK Parti, Erdoğan

    'AK Parti'nin en önemli çekincesi, af düzenlemesinin genişlemesi'

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    MHP tarafından kamuoyu gündemine getirilen infaz indirimi düzenlemesinin hem bakanlık hem de AK Parti'de incelendiği ifade edildi. Geçmiş afları da mercek altına alan AK Parti'nin en önemli çekincesinin, düzenlemenin genişlemesi olduğu kaydedildi.

    Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın kulislere dayandırdığı haberine göre, MHP'nin af teklifine ilişkin önceki gün adalet vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'mahşeri vicdana uygun hale getirilsin' talimatıyla iki koldan harekete geçildi. Talimat üzerine hem Adalet Bakanlığı hem de AK Parti çalışma başlattı.

    MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın
    © AA / Ahmet İzgi
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    MHP'nin af teklifi iki koldan ele alınıyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti kendi içinde çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti, yaptığı çalışmayla hem affın etkisini hem de teknik boyutunu ele alıyor. Öncelikli olarak suçlar tek tek tasnif edilerek kaç kişinin böyle bir düzenlemeden yararlanacağına bakılıyor.

    Yine geçmişte çıkarılan aflardan kaç kişinin yararlandığı, ıslah edici özelliğinin olup olmadığı, tekrar suç işleme oranları araştırılıyor. Elde edilen istatistiki verilere göre bugüne kadar çıkarılan aflar kapsamında boşalan cezaevlerinin en geç 1 yıl içerisinde aynı doluluğa eriştiği, ıslah edici etkisi olmadığı vurgulanıyor.

    Teklifin teknik boyutunda ise AK Parti'nin hukukçuları, MHP'nin teklifi infaz düzenlemesi olarak vermiş olsa da bazı suçlar dışındaki diğer suçlar için ceza indirimini 5 yıl istemesinin af olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Bu nedenle teklifin Meclis'ten geçmesi için anayasada nitelikli çoğunluk olarak ifade edilen 360 milletvekilinin 'evet' oyu vermesi gerektiği değerlendiriliyor.

    AK Parti'nin teklifle ilgili en önemli çekincesi ise düzenlemenin genişlemesi ihtimali. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce "Rahşan Affı" ile ilgili verdiği karar etkili. "Rahşan Affı" Meclis'ten dar kapsamlı olarak çıkarılmış, düzenleme mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, eşitlik ilkesini gerekçe göstererek affın kapsamını genişletmişti.

     

    Etiketler:
    yerel seçim, imza, düzenleme, af, TBMM, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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