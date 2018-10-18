Akşener, ‘Meral Kılıçdaroğlu’ davasında ifade verdi: Kahraman ‘FETÖ’cü’ dedi, ispatlayamadı

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Meral Akşener, kendisi için "Meral Kılıçdaroğlu" ifadesini kullanan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yazdığı mektupta kullandığı ‘belam' ifadesi nedeniyle ‘hakaret' suçlamasıyla açılan davada savunma yaptı.

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Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Akşener, mektubu kendisinin yazdığını belirterek, özetle şunları söyledi:

— Bir iftar yemeğinde adım geçtiğinde ‘hı şu Meral Kılıçdaroğlu mu' şeklinde söylemine cevap mahiyetinde bir yazıydı. Bu bir kadına en büyük hakarettir. Çünkü medeni yasayla bayanların soyadı değişir. Evli bir kadına bir başka siyasetçinin soyadıyla hitap edilmiştir. Beyefendi bana FETÖ'cü demiştir. İspatlayamamıştır. Oraya yazılan ‘belam' sözü dini bir sözdür. Dini kullanarak yanlış yapmak anlamına gelir. Dindarlar bilir. ‘Belam'dan kasıt mahşerde görüşeceğiz anlamına taşır. Bunun suç olduğuna inanmıyorum.

'HAPSE GİRMEYİ TERCİH EDERİM'

Hâkim İsmail Kara, Akşener'e, "Hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını ister misiniz" diye sordu. "Kabul etmiyorum. Ancak müşteki şikâyetten vazgeçerse kabul ederim" yanıtını veren Akşener "Hapis cezası alırsanız hapse girmek yerine kamuda yararlı bir işte çalışmak ister misiniz?" sorusuna karşılık "Hapse girmeyi tercih ederim" dedi.