MHP’li Enginyurt: ‘Lan’ demedim, ‘la’ dedim

Enginyurt'un, 11 Ekim'deki bir basın toplantısında kendisine soru soran gazeteciye "İş Bankası'nda hissen mi var lan" diyerek karşılık verdiği medyaya yansımıştı.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'a söyleşi veren Enginyurt söz konusu hakaretemiz ifadeyi kullanmadığını dile getirdi:

— Ben gayriihtiyari ‘İş Bankası'nda hisse senetlerin mi var la?' dedim.‘La' kavramıyla ‘lan' kavramı birbirinden ayrıdır. ‘La' kavramı bizim Ordu ve Karadeniz'de ‘Buraya gel la', ‘Neredeydin la' gibi bağlaç anlamında hiçbir hakaret içermeyen yöresel bir ifadedir.

Enginyurt ayrıca muhatap olduğu gazetecinin söz konusu ifadeler nedeniyle rahatsız olduğunu hissetttiği için hayatında ilk defa özür dilediğini söyledi.