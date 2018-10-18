'Erdoğan, EYT konusunda Bahçeli'yi ikna etti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile önceki gün yaptığı görüşmenin detaylarını MYK'da kurmayları ile paylaştı. Görüşme sırasında Bahçeli'nin af konusunu hiç gündeme getirmediğini kaydeden Erdoğan, "Bu konu üzerinde bir müzakere yapmadık" dedi.
Erdoğan'ın, MYK'da "Her iki partinin adaylarını çıkarmasının daha doğru olacağını ve MHP ile fikri ve gönül anlamında bir ittifaka gidileceğini" söylediği öğrenildi. MYK'da, MHP ile ittifakın belediye başkan yardımcılığı veya belediye meclis üyelikleri konusunda olmasının daha doğru olacağı, aksi durumda ‘belli bir adayın dikte edilmesinin' seçmen nezdinde olumsuz tepki göreceği değerlendirmesi yapıldı.
'YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZI ANLATTIM'
Erdoğan'ın MYK toplantısında kurmaylarına, "Sayın Bahçeli'ye bu yükün altından kalkamayacağımızı rakamlarla anlattım. EYT dediklerimizin sayısı 6.2 milyon kişi. SGK'ya maliyeti 750 milyarın üzerine çıkıyor. Sayın Bahçeli, bu konuda ikna oldu. Bu konu artık gündemden çıkacak" bilgisini verdiği öğrenildi.
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