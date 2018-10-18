'Pompeo Çavuşoğlu'ndan tutuklu ABD konsolosluk çalışanları ile vatandaşlarının da serbest kalmasını istedi'

© AA / Cem Özdel Pompeo: Brunson yaptırımlarını yakında kaldırabiliriz

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Türkiye'de tutuklu ABD konsolosluk çalışanları ile ABD vatandaşları da serbest kalmalı" mesajını iletti.

‘SERKAN GÖLGE DE LİSTEDE'

Pompeo, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'de tutuklu bulunan NASA uzmanı Serkan Gölge ile ABD konsolosluğu çalışanları Metin Topuz, Hamza Uluçay ve ev hapsinde bulunan Nazım Mete Cantürk'ün serbest bırakılması talebini yineledi.

‘TÜRKİYE'DE TUTUKLU BULUNAN ABD KONSOLOSLUĞU ÇALIŞANLARININ AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ’

ABD kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pompeo, Erdoğan ve Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye'de tutuklu bulunan ABD konsolosluğu çalışanlarının aileleriyle görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Pompeo, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile haksız şekilde tutuklu bulunan Dr. Serkan Gölge ve diğer ABD vatandaşları ile ABD misyon çalışanları konusunu görüşmüştür" dedi.

‘GÜLEN İLE İLGİLİ EN SON DELİLLERİ ABD ADALET BAKANLIĞI'NA ULAŞTIRILDI’

© AA / Raşit Aydoğan Erdoğan ile Pompeo'dan Kaşıkçı görüşmesi

Çavuşoğlu ise Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle ABD'nin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili "Yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım ya da benzer şeyler olmaması konusunda hemfikiriz. Yaptırımlarla ilişkileri nereye götüreceksiniz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler bir yere gitmez" dedi. Çavuşoğlu, Fethullah Gülen ile ilgili en son delilleri ABD Adalet Bakanlığı'na ulaştırdıklarını görüşmede anımsattıklarını, bu konuda da Amerikan tarafına adımlar atmaları gerektiğini söylediklerini bildirdi.

‘YAPTIRIMLAR KALKACAK' SİNYALİ

Pompeo'nun ABD 'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar konusunda kısa sürede karar vereceklerini ve bazılarının kaldırılabileceğini ifade ettiği ifade edildi.