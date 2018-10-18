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14:02 18 Ekim 2018
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    Tarihi Pirinç Han

    510 yıllık hana çelik kapı taktılar: 'Kapımız Türkiye’de fenomen oldu'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Bursa'da, müzik eğitmeni Murat Çapkın'ın 510 yıllık tarihi Pirinç Han'da stüdyo çalışmaları için kiraladığı dükkanın ahşap kapısını beyaz çelik kapıyla değiştirmesi, esnafın ve çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çapkın, "Kapımız Türkiye'de fenomen oldu. Hem esprili hem olumsuz tepkiler aldık. Bu kapı, belki de bize kapı açacak" diye konuştu.

    Bursa'nın önemli yapılarından Cumhuriyet caddesindeki tarihi Pirinç Han, 1508 yılında Osmanlı hükümdarı 2. Bayezid tarafından yaptırıldı. Önceki yıllarda tahıl ve pirinç satılan yer olduğu için 'Pirinç Han' adı verilen, duvarları tuğla ve moloz taşıyla örülü tarihi yapı, büyük avlu içinde 2 katlı sıralanan revaklar ve arkasında yer alan odalardan oluşuyor.

    Mamure Kalesi
    Mersin Belediyesi
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    Bursa'da 1855 yılında meydana gelen depreminde hasar gören, yakın zamanda restore edilen tarihi yapının alt katında çay bahçeleri ve kafeler, üst katında ise çoğunda kitap satılan iş yerleri bulunuyor.

    DHA'nın aktardığı habere göre, müzik eğitmeni Murat Çapkın, tarihi hanın üst katındaki dükkanı, Milli Emlak Müdürlüğü'nden ihale usulüyle kiraladı. Çapkın, stüdyo çalışmaları yapacağı dükkanın ahşap kapısını söküp, yerine beyaz çelik kapı taktırdı. Handaki diğer 77 dükkanın aynı renkteki ahşap kapılarından farklı olarak monte edilen çelik kapı, esnafın ve çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Bazı kişiler, kapının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşarak, tepkilerini yazdı.

    'ANITLAR KURULU, KAPININ DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA UYARDI'

    Han yöneticisi Recep Korkmaz, iş yeri sahibini uyardıklarını, gerekli yerlere de şikayet ettiklerini belirterek, "Konuyla ilgili yasal gereklilikler yerine getirilecek. Anıtlar Kurulu ve belediyeden yetkililer gelip, kapıyı değiştirmesi konusunda kiracıyı uyardı" diye konuştu.

    Müzik eğitmeni Murat Çapkın ise stüdyo çalışmaları için kiraladıkları dükkanda dekorasyon çalışması yapıldığını belirterek, "Tadilat sürecinde kullandığımız stüdyo ekipmanları çok yüksek fiyatlı ürünler olduğu için hırsızlık olaylarına karşı böyle bir kapı takma gereği duyduk. Mevcut kapıda hasarlar vardı. Biz de geçici olarak bu kapıyı taktık. Dekorasyon ve tadilat işlemlerimizin ardından kapımızı buradaki tarihi dokuya uygun şekilde yenileyeceğiz" dedi.

    Milli Emlak Müdürlüğü yetkilisi, çelik kapıyla ilgili şikayet aldıklarını, gerekli incelemeden sonra işlem yapılacağını söyledi.
    © Fotoğraf : DHA
    Milli Emlak Müdürlüğü yetkilisi, çelik kapıyla ilgili şikayet aldıklarını, gerekli incelemeden sonra işlem yapılacağını söyledi.

    Kapıyla ilgili tepkiler aldıklarını dile getiren Çapkın, "Kapımız Türkiye'de fenomen oldu. Hem esprili hem de olumsuz tepkiler aldık. Bu sorunu düzelteceğiz daha da güzelleştireceğiz. Yaptığımız eserleri de bu kapı sayesinde yayınlayacağız. Bu kapı, belki de bize kapı açacak. Daha öncesinde stüdyomuzun ismini 'Han Stüdyo' olarak düşünüyorduk; ancak şimdi ismi 'Kapı Stüdyo' olacak" diye konuştu.

    Milli Emlak Müdürlüğü yetkilisi ise çelik kapı ile şikayetler aldıklarını, gerekli incelemeden sonra işlem yapılacağını söyledi.

    Etiketler:
    han, çelik kapı, 2. Bayezid, Bursa
    Topluluk kurallarıTartışma
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