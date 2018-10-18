Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi çöktü

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bağlı şikayet birimi BİMER'in yükünü azaltmak için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan iletişim merkezi CİMER'e başvuru sayısı kısa sürede katlandı.

Başbakanlık'ın lağvedilmesinin ardından BİMER'in faaliyetleri de sona erdi ve şikayetleri iletmek için tek yol CİMER olarak kaldı.

Bir süre önce söz konusu şikayetlerin artması nedeniyle bürokratları uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bürokrasiyle ilgili özellikle vatandaşı birebir ilgilendiren konularda CİMER'e yoğun şikâyetler geliyor. Bunların hepsini yakından takip ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın yakından takip ettiği CİMER sistemi çöktü. Sisteme yaklaşık 10 gündür giriş yapılamıyor. "Bir hata oluştu" mesajıyla karşılaşan vatandaşlar şikayetini hiçbir yere iletemiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin internet sitesinde konuyla ilgili hiçbir açıklama yer almıyor.