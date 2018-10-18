Nilgün Bodur'dan Arda Turan-Berkay kavgası yorumu: Ben olsam eşime söylemezdim

Best FM'de konuk olduğu programda futbolcu Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan kavgayı değerlendiren Bodur, olaydan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sorumlu tuttu.
"Basına yansıyan ile yaşananın başka olduğunu düşünüyorum. Sanırım benim başıma gelse eşimi provoke edecek bir şey söylemez, sessiz kalırdım. Bir kadının başka erkeğe karşı eşini doldurması doğru değil. Olay sonrası başka sakin ortamda gerektiğinde söylerdim. Bu özel bir şeydir. Bunu basına yansımasına izin vermezdim. Olayın bu seviyelere gelmemesi gerekirdi. Olay kontrolden çıkmadan düzeltilebilirdi."
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