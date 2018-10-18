Kayıt
15:55 18 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Nilgün Bodur

    Nilgün Bodur'dan Arda Turan-Berkay kavgası yorumu: Ben olsam eşime söylemezdim

    © Fotoğraf : Facebook
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05

    'Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim' adlı kitabı tartışmalara neden olan Nilgün Bodur, Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan kavgayla ilgili, "Berkay'ın eşinin yerinde olsaydım eşime söylemezdim" dedi.

    Best FM'de konuk olduğu programda futbolcu Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan kavgayı değerlendiren Bodur, olaydan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sorumlu tuttu.

    Hıncal Uluç
    © Fotoğraf : Twitter
    Hıncal Uluç'tan Arda Turan yorumu: Hiçbiri düşünmüyor ki, bu genç adam bunca rezilliği arka arkaya niye yapıyor?
    "Bir kadının başka erkeğe karşı eşini doldurması doğru değil" diyen  Bodur, şu ifadeleri kullandı:

    "Basına yansıyan ile yaşananın başka olduğunu düşünüyorum. Sanırım benim başıma gelse eşimi provoke edecek bir şey söylemez, sessiz kalırdım. Bir kadının başka erkeğe karşı eşini doldurması doğru değil. Olay sonrası başka sakin ortamda gerektiğinde söylerdim. Bu özel bir şeydir. Bunu basına yansımasına izin vermezdim. Olayın bu seviyelere gelmemesi gerekirdi. Olay kontrolden çıkmadan düzeltilebilirdi."

    İlgili konular:

    Arda Turan ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu
    Beyoğlu'nda çöken binanın sakinleri, Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulundu: Helallik istesin
    Başakşehir'den Arda Turan'a 2.5 milyon TL para cezası
    Arda Turan'a 12.5, Berkay'a 2 yıl hapis talebi
    Berkay'ın avukatı, Arda Turan için tutuklama talep etti
    'Arda-Berkay kavgasının görüntüleri sızmasın diye hastanede birileri gayret göstermiş, emniyet amiri görevden alınmış'
    CHP'den Arda Turan'a: Gece hayatından vazgeç
    Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı
    Nagehan Alçı'dan Arda Turan yorumu: Geldiği nokta hakikaten zirveden dibe, yazık
    Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması
    'Arda Turan'ın silahı ruhsatsız'
    Arda'nın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı
    Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi
    Savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı
    Etiketler:
    Özlem Ada Şahin, Berkay, Arda Turan, Nilgün Bodur
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Van'da göl suları çekilince orataya çıkan adacık
    Göl suları çekilince adacık ortaya çıktı
    Karikatür
    İsrail ordusundan itiraf: Demir Kubbe yetersiz
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet