Yeni Şafak: ​Kaşıkçı'nın bedeni Belgrad Ormanı ve Yalova'da aranacak

Yeni Şafak'tan Sertaç Aksan'ın haberine göre, İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve Türk güvenlik güçlerine göre vahşice katledilen gazeteci Suudi Cemal Kaşıkçı'ya ait izlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Siyah camlı ve resmi plaka taşıyan araçların dışında, günlük işlerde kullanılan ve herhangi bir şekilde dikkati çekmeyen otomobilleri de incelemeye alan ekipler, bazı araçların 'yem' olarak konsolosluktan çıktıktan sonra İstanbul'un farklı noktalarında tur atıp yeniden Levent'e döndüklerini belirledi.
'ARAÇLARLA ŞEHRİN FARKLI BÖLGELİREN TAŞINMIŞ OLABİLİR'
Kaşıkçı'nın parçalandıktan sonra kimi uzuvlarının konsolosluk dışına çıkarıldığı üzerinde duran ekipler, Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin resmi konutunun zemin katında hassasiyetle duruyor.
Soruşturmayı yürüten ekibin İstanbul'da başta konsolosluk binası, konsolosun resmi konutu olmak üzere Belgrad Ormanı'nda bazı noktaları da dahil bir çok bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. İlgili ekiplerin önümüzdeki günlerde Belgrad Ormanı ve Yalova'daki çiftlikte gerekli görülmesi halinde kazı yapması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)