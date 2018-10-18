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15:54 18 Ekim 2018
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    Cemal Kaşıkçı

    Yeni Şafak: ​Kaşıkçı'nın bedeni Belgrad Ormanı ve Yalova'da aranacak

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında vahşice öldürüldüğü üzerinde duran güvenlik kaynakları, Kaşıkçı'ya ait parçaları bulabilmek için Yalova'daki bir çiftlik üzerinde yoğunlaşırken, İstanbul'daki çalışmaların Belgrad Ormanı dahil olmak üzere geniş bir alanda sürdürüldüğü bildirildi.

    Yeni Şafak'tan Sertaç Aksan'ın haberine göre, İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve Türk güvenlik güçlerine göre vahşice katledilen gazeteci Suudi Cemal Kaşıkçı'ya ait izlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

    Suudi Arabistan Başkonsolosluk konutu, olay yeri inceleme ekibi
    © REUTERS / Osman Orsal
    Kaşıkçı soruşturmasında başkonsolosluk konutunda yapılan arama sona erdi
    Habere göre, Kaşıkçı'nın vahşi bir şekilde öldürüldüğüne ve bedeninin parçalara ayrıldığına kesin gözüyle bakan ekipler, aramalarını sadece konsolosluk binası ve başkonsolos konutuyla sınırlı tutmayacak.

    Siyah camlı ve resmi plaka taşıyan araçların dışında, günlük işlerde kullanılan ve herhangi bir şekilde dikkati çekmeyen otomobilleri de incelemeye alan ekipler, bazı araçların 'yem' olarak konsolosluktan çıktıktan sonra İstanbul'un farklı noktalarında tur atıp yeniden Levent'e döndüklerini belirledi.

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    Kaşıkçı'nın parçalandıktan sonra kimi uzuvlarının konsolosluk dışına çıkarıldığı üzerinde duran ekipler, Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin resmi konutunun zemin katında hassasiyetle duruyor.

    Cemal Kaşıkçı
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    Yeni Şafak, Kaşıkçı olayına dair ses kaydının dökümünü yayınladı: Önce parmakları koparıldı, sonra kafası kesildi
    MİT ve Emniyet tarafından incelenen 26 konsolosluk aracının o güne dair tüm kamera görüntüleri ve GPS sinyallerini inceleyen ekiplerin özellikle Yalova'daki bir çiftlik üzerinde durdukları öğrenildi.

    Soruşturmayı yürüten ekibin İstanbul'da başta konsolosluk binası, konsolosun resmi konutu olmak üzere Belgrad Ormanı'nda bazı noktaları da dahil bir çok bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. İlgili ekiplerin önümüzdeki günlerde Belgrad Ormanı ve Yalova'daki çiftlikte gerekli görülmesi halinde kazı yapması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Yeni Şafak, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan, Yalova, Belgrad Ormanı
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