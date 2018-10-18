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17:37 18 Ekim 2018
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    metro

    İstanbul'da metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kurtköy'e uzatılacak

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'nın 5.3 kilometre uzatılmasına ilişkin imar planı değişikliğini onayladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'na ilişkin daha önce hazırlanan nazım imar planlarının değiştirilmesi teklifi, Ulaşım Trafik ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarında olumlu değerlendirildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
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    Büyükşehir Belediye Meclisi, 'Raylı Toplu Taşıma Hattı', 'Raylı Toplu Taşıma İstasyonu', 'İstasyonu Koruma Alan Sınırı' ve 'Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Yerüstü Yapı Alanı' gibi eklentilerle yeniden düzenlenmesi istenen imar değişikliği teklifini yerinde gördü.

    Belediye Meclisi, Pendik-Kaynarca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecek metro hattının, buradan da Kurtköy Kavşağı'ndaki Viaport isimli alışveriş merkezi ve arkasındaki konutlara kadar uzatılmasını sağlayacak imar planı değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

    Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, Viaport'un arkasında yer alan konutlarda ikamet eden insanlara hizmet vermesi için uzatma kararı alındığını ve gerekli imar planı değişikliklerinin yapıldığını söyledi. Yeter, şu bilgileri verdi:

    "Söz konusu husus Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na, oradan da Kurtköy Kavşağı'na kadar uzatılmasıdır. Havaalanına gelen metro hattı, 5.3 kilometre uzatılacak. Ondan sonra Viaport'un hemen yanında bulunan ve triyaj alanı olarak kullanılan bir yer var. Yani Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın tüm araçları depolanması ve bakımının burada yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu salt 5 kilometrelik bir uzatmadan ibaret değil. Hattın uzatılması ve beraberinde orada deponun oluşturulması."

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    Etiketler:
    metro, İBB, Mahmut Yeter, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul
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