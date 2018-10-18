İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim açıklaması

© AA / Ömer Ürer Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı töreni iptal edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşku ile yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Valiliği'nin okullara gönderdiği yazıyla '29 Ekim kutlamalarının yapılmayacağı' talimatı verdiği ifade edilmektedir. Söz konusu bilgi gerçeği yansıtmamakta olup, Valiliğimizce okullara verilmiş böyle bir talimatımız bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşku ile kutlanacaktır."