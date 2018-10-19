Çavuşoğlu: Türkiye insani yardımda dünyanın zirvesinde

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "yumuşak gücü" öne çıkardığını, ancak gerekli yerlerde "sert gücü" kullanmaktan da çekinmediğine işaret ederek, Türkiye'nin bölgede terörizm ve göç gibi birçok sorunla mücadele ettiğini anımsattı.
'BU 32 MİLYAR DOLARIN HAZİNEMİZDE OLDUĞUNU DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?'
Suriye'deki durumun insani sonuçları olduğunu, Türkiye'ye 3.5 milyon Suriyeli ve yarım milyondan fazla da diğer ülkelerden sığınmacı geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "32 milyar dolar harcadık. Bu 32 milyar doların hazinemizde, bankalarımızda olduğunu düşünebiliyor musunuz? Dost ülkelerden bile gelen ekonomik saldırılardan bu kadar etkilenmezdik" dedi.
'ABD EN ZENGİN ÜLKE, 6.3 MİLYAR DOLAR HARCADI'
Suriye ve Irak'taki durumun, terörizm gibi sonuçlar da doğurduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye koalisyon ülkeleri içerisinde DEAŞ'a karşı mücadelede birliklerini doğrudan karşı karşıya getiren tek ülke oldu. Diğer müttefikler ve koalisyondaki ülkeler vekalet savaşlarını tercih etti. PKK ve YPG gibi terör örgütleriyle bile ortak çalıştılar. Bu çifte standart mı yoksa ikiyüzlülük mü?" diye konuştu.
'ŞİMDİ İNSANLAR GERİ DÖNÜYOR'
Çavuşoğlu, Suriye'de 2 bin 400 kilometrekare alanın terör örgütlerinden temizlendiğini anlatarak, "Şimdi insanlar geri dönüyor. Eğer insanlar evlerinde güvende hissederlerse geri dönerler. 260 bin Suriyeli şimdiden bu güvenli bölgelere dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.
'IRAK'IN YENİDEN İNŞASI İÇİN 5 MİLYON DOLAR KATKI SÖZÜ VERDİK'
İsrail'in, Filistin'de işgal ettiği alanlarda aşırı güç kullanımını kınadıklarını aktaran Çavuşoğlu, uluslararası topluma, iki devletli çözümün altını oyan tüm çabaları durdurma çağrısında bulundu.
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