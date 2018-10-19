Çavuşoğlu: Türkiye insani yardımda dünyanın zirvesinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani yardımda Türkiye dünyada en üst sırada. Geçen yıl 8 milyar dolar harcadık, ABD 6 ya da 7 milyar dolar harcadı. ABD dünyadaki en zengin ülke" dedi.

Çavuşoğlu, Arnavutluk ve Kosova ziyaretlerinin ilk durağı Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesine geçen New York Üniversitesi Tiran'ın (UNYT) akademik yılı açılışına katıldı. Açılışta, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, UNYT Rektörü Fatos Tarifa, TMV Temsilcisi Osman Nuri Kabaktepe de hazır bulundu.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "yumuşak gücü" öne çıkardığını, ancak gerekli yerlerde "sert gücü" kullanmaktan da çekinmediğine işaret ederek, Türkiye'nin bölgede terörizm ve göç gibi birçok sorunla mücadele ettiğini anımsattı.

'BU 32 MİLYAR DOLARIN HAZİNEMİZDE OLDUĞUNU DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?'

Suriye'deki durumun insani sonuçları olduğunu, Türkiye'ye 3.5 milyon Suriyeli ve yarım milyondan fazla da diğer ülkelerden sığınmacı geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "32 milyar dolar harcadık. Bu 32 milyar doların hazinemizde, bankalarımızda olduğunu düşünebiliyor musunuz? Dost ülkelerden bile gelen ekonomik saldırılardan bu kadar etkilenmezdik" dedi.

'ABD EN ZENGİN ÜLKE, 6.3 MİLYAR DOLAR HARCADI'

© REUTERS / Andrew Harnik ABD, mülteci kotasını üçte bir azaltıyor

Çavuşoğlu, Türkiye'nin savunmasız insanlar için bu parayı harcamaktan asla pişmanlık duymadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu yüzden insani yardımda Türkiye dünyada en üst sırada. Geçen yıl 8 milyar dolar harcadık, ABD 6 ya da 7 milyar dolar harcadı. ABD dünyadaki en zengin ülke. Sadece bir örnek ve karşılaştırma olarak söylüyorum, 2016'da ABD 6.3 milyar dolar harcadı, Türkiye 6. ABD birinciydi, Türkiye ikinci. 2016'ya göre Türkiye insani yardım miktarını 2 milyar dolar artırdı. Bu bizim önceliğimiz."

Suriye ve Irak'taki durumun, terörizm gibi sonuçlar da doğurduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye koalisyon ülkeleri içerisinde DEAŞ'a karşı mücadelede birliklerini doğrudan karşı karşıya getiren tek ülke oldu. Diğer müttefikler ve koalisyondaki ülkeler vekalet savaşlarını tercih etti. PKK ve YPG gibi terör örgütleriyle bile ortak çalıştılar. Bu çifte standart mı yoksa ikiyüzlülük mü?" diye konuştu.

'ŞİMDİ İNSANLAR GERİ DÖNÜYOR'

Çavuşoğlu, Suriye'de 2 bin 400 kilometrekare alanın terör örgütlerinden temizlendiğini anlatarak, "Şimdi insanlar geri dönüyor. Eğer insanlar evlerinde güvende hissederlerse geri dönerler. 260 bin Suriyeli şimdiden bu güvenli bölgelere dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.

'IRAK'IN YENİDEN İNŞASI İÇİN 5 MİLYON DOLAR KATKI SÖZÜ VERDİK'

© AA / Murat Kaynak Irak, Türkiye'yle güvenlik protokolünü onayladı

Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, kapsayıcı ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden inşasına çalışıldığına işaret ederek, "Türkiye bunun için elinden gelenin en iyisini yerine getirecek. Türkiye Irak'ın yeniden inşası için düzenlenen Kuveyt'teki konferansta diğer tüm ülkelerden daha fazla katkı sözü verdi. Bu ülkenin yeniden inşası için 5 milyon dolar katkı sözü verdik." bilgisini paylaştı.

İsrail'in, Filistin'de işgal ettiği alanlarda aşırı güç kullanımını kınadıklarını aktaran Çavuşoğlu, uluslararası topluma, iki devletli çözümün altını oyan tüm çabaları durdurma çağrısında bulundu.