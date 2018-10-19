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07:16 19 Ekim 2018
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    Kemer'e Rus turist akını başladı

    Rusya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı, 4.5 milyona ulaştı

    DHA/LEVENT YENİGÜN
    Türkiye
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    Tur Operatörleri Birliği’nin bildirdiğine göre, turizm sezonunun sonuna gelinmesine rağmen Antalya, başta Ruslar olmak üzere yabancı turist sayısında rekor tazelemeye devam ediyor.

    Rus millilerin başarısı nedeniyle Rusya'daki kutlamalar
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Antalya'ya en çok Rus turist geldi
    Antalya Havalimanı verilerine göre, 16 Ekim’e kadar olan süreçte  11.610.925 yabancı turist kente geldi. Buna göre, 2017 yılının aynı döneme göre yüzde 27.6 artış kaydedildi. Sadece ekim ayının ilk yarısında 888.000 yabancı ziyaretçi tatil köylerine akın ederken 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 36.2 oranında artış yaşanmış oldu.

    'GÜNDE EN AZ 50 BİN TURİST GELDİ'

    Antalya'ya günde en az 50 bin yabancı turistin geldiği belirtildi.

    Antalya Havalimanı, kenti ziyaret eden yabancı turistlerin uyruğuyla ilgili istatistikleri henüz paylaşmadı. Ancak, 2018 yılının ilk dokuz ayıyla ilgili bilgilere dayanarak, Rus pazarının Antalya’da liderliğini koruduğu söylenebilir.

    Rus turist-Antalya
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı
    Uzmanlara göre, Rusya pazarının yüzde 39’luk payı gözönüne alındığında, Ekim ayı ortasına kadar Antalya’ya  Rus turist akışında 4,5 milyon kişiye ulaşıldı. Böylelikle Rusya, Türk tatil beldelerine giden turist sayısında kendi rekorlarını tazelemeye devam ediyor.

    Tur operatörleri, bu yılın sonbahar-kış mevsiminde, plaj sezonunun dışında, Türkiye için alışılmadık düzeyde yüksek bir talep gözlemlediklerini belirtiyor. Yüksek talebin ardından, önde gelen tur şirketleri, Türkiye’ye charter seferlerinin sayısını önemli ölçüde artırmaya başladı.

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye ilişkileri, Rus turistler, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya, Türkiye, Rusya
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